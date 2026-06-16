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    Víctima de extorsión del Yefri relata a la PDI cómo la banda “Los Shelby” usaba las productoras para lavar dinero

    Un productor de eventos nocturnos venezolano dijo que fue extorsionado durante todo 2024 en Concepción. Se negó a pagar y le balearon el auto. Tuvo que irse de Chile. El mecanismo que relató al Ministerio Público implicaba hacer eventos y comprar todas las entradas, para así blanquear los recursos.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Imagen de archivo del operativo de la PDI contra red de lavado de activos del Tren de Aragua.

    El 30 de marzo de este año detectives de la Brigada Contra el Crimen Organizado (Bicro) de la Policía de Investigaciones (PDI) tomaron declaración de un sujeto venezolano que se dedicaba a la producción de eventos en regiones.

    Para los policías, que ya llevaban más de dos años siguiéndole la huella al Yefri -uno de los líderes del Tren de Aragua (TDA) en Chile-, el testimonio era clave para entender que el grupo criminal venezolano no solo extorsionaba locales nocturnos en la Región Metropolitana, sino que también lo hacía en regiones.

    Allá, el Yefri contaba con dos soldados: Kevin “Masacre” Quintero y Julio “Voltio” Rivero. En su declaración policial, a la cual tuvo acceso La Tercera, la víctima dijo que producto de que sus eventos comenzaron a crecer, el TDA se enteró de él.

    Fue contactado por teléfono directamente por el Yefri, pero se negó a realizar cualquier tipo de pago. De ahí en adelante, le hicieron la vida imposible a tal punto que prefirió dejar su negocio y salir de Chile. Además, explicó el elaborado mecanismo para lavar el dinero sucio.

    La declaración

    La víctima dijo que los hechos comenzaron a inicios de 2024. Por esos meses recibió un llamado telefónico de un sujeto que se presentó con un seudónimo: “Recibí una serie de amenazas bastante serias por el líder de la banda, que se me presentó como Shelby, la banda de los Piratas. Él se presentó así y después investigué y este hombre se hace llamar ‘Yefri’”.

    Le pidieron una comisión para seguir funcionando, lo que rechazó. Según dijo, sufrió amenazas durante todo 2024. “Yo dije que no, que no iba a pagar nada y bueno, ellos siguieron llamándome insistentemente, pasándome muchos mensajes a diario, cada evento que yo hacía me perseguía y bueno como yo me negué a algunas peticiones que ellos me decían, ellos procedieron a hacerme lo mencionado, que le dieron unos disparos a mi auto, frente a mi residencia”, señaló.

    Sobre ese hecho, recuerda que fue seguido a la salida de un evento: “Yo tenía una pyme en Chile de producciones de eventos y ese día, hice un evento en la discoteca Habana, que queda en Barros Arana ahí en Concepción. Luego de salir de ese evento, me di cuenta que me seguía un carro Chevrolet Sail color gris y un Kia Morning blanco”.

    Era de madrugada y lo siguieron hasta su casa. Momentos después de entrar a su domicilio, le balearon el auto con casi 20 disparos.

    Según dijo, Kevin Masacre y Julio Voltio fueron quienes efectuaron los disparos en su auto: “Lo sé porque después me llamaron y se presentaron, se pronunciaron, ellos querían que yo les lavara su dinero, por lo cual yo me negué y por ese motivo tuve que huir de Chile con mi familia, porque ellos me dijeron que, si no cedía a las peticiones de ellos, que la próxima vez los disparos iban a ser para mi cuerpo, para mi familia”.

    Tanto Voltio como Masacre, agregó, iban a sus fiestas. Una pregunta clave para los policías fue cómo el Tren de Aragua se enteró de su existencia. Así, después de todo, los policías podían descartar que el sujeto tuviera algún vínculo delictual. “Fue por un evento que yo cancelé de una productora de Santiago que se llama ‘Lermitage’”, declaró. Esa productora pertenecía a Joel Díaz, miembros de la banda Los Shelbys, que hace poco la PDI desbarató en la Operación Tokio.

    Según dijo, esa cancelación se dio así. “Él me llamó a mí, me dice con estas palabras: ‘Mira, marico que te va a llamarte de Santiago, el ‘Tren’, que tiene que pagar una ‘vacuna’ que tal’. Yo le dije que no, que si tenía que pagar una vacuna, hazlo voh, porque aquí en Concepción nadie paga ‘vacuna’ y yo no voy a ser el primero. Entonces si voh decí que me van a llamar me imagino que los conoces. ‘Si yo los conozco ‘marico’, ese es pana mío, él se llama ‘Yefri’. Bueno habla con el pana tuyo, porque yo no le voy a pagar a ellos ‘marico’, ni a ellos ni a nadie, yo prefiero cancelar el evento. Entonces me dijo 'verga marico’ como que no lo va a hacer”, se lee en su declaración.

    Ahí comenzaron sus problemas: “A partir que yo cancelé ese evento comenzaron todos los problemas. Donde yo hacía un evento, porque yo hacía también allá en Los Ángeles, en Chillán, ellos me perseguían. Me decían que me iban a tirar una bomba al evento, que me iban a secuestrar”.

    Asimismo, aseguró a los policías que la productora Tramoya, en Santiago, estaba ejerciendo lavado de activos para el TDA. “Tuve que salir de Chile y dejé prácticamente todo botado, trabajo, mi empresa, todo, por esos ‘coños’ llamados el Tren de Aragua”, cerró.

    Cómo lavaban la plata

    La víctima explicó cómo funcionaba el elaborado mecanismo que usaban para el lavado de activos con estas productoras de eventos.

    “Le voy a explicar rapidito como lo hacen ellos, por ejemplo, ellos sabían que yo tenía una ticketera a mi nombre, registrada, por el Servicio de Impuestos Internos y todo el tema. Lo mismo hacen los de Santiago, que estoy seguro que lo hacen ‘La Tramoya Producciones’ y ‘Yoel Lermitage’”, partió diciendo.

    “Ellos por ejemplo, ellos hacen la, no sé, (nombre de una banda de cumbia), para que me entienda. (Nombre de una banda de cumbia) cobra $40 millones, ellos vienen, suben el evento en ‘Passline’ y ellos mismos se compran las entradas como $40 millones, luego ese dinero entra legalmente a la cuenta jurídica de ellos, creo que se dice así allá, e igual lo hacen con el ‘trago’ y de esa forma ellos ‘lavan el dinero’”, agregó.

    Compran las entradas con el dinero sucio y entra legalmente a sus cuentas bancarias, entonces eso es difícil que alguien pueda darse cuenta, porque ellos pueden mandar a personas X a que compren entradas desde sus cuentas, desde su Caja Vecina, desde transferencia, de depósito y básicamente de esa forma lo lavan. Y ellos mismos venden su droga ahí dentro del evento, y ellos se pagan y se dan el vuelto”, concluyó sobre el mecanismo.

    Más sobre:YefriTren de Aragua

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