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    Bancada PS arremete contra primeros días del gobierno de Kast y acusa agenda de “retrocesos”

    Diputados socialistas cuestionaron decisiones adoptadas en los primeros días de la administración, advirtiendo impactos en el costo de la vida, el medioambiente y derechos laborales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bancada PS arremete contra primeros días del gobierno de Kast y acusa agenda de “retrocesos”

    La bancada de diputados del Partido Socialista de Chile realizó una dura evaluación de los primeros días del gobierno del Presidente José Antonio Kast, acusando que sus decisiones iniciales configuran una agenda de “retrocesos” que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos, debilita la protección ambiental y limita avances en derechos laborales.

    Uno de los principales focos de preocupación es la eventual eliminación del Mepco. El diputado Francisco Crisóstomo calificó la medida como “equivocada”, advirtiendo que suprimir este mecanismo sin una alternativa concreta significaría trasladar el alza de los combustibles directamente a las familias.

    Según explicó, esto no solo encarecería el transporte público, sino que también impactaría los costos operativos de pequeñas y medianas empresas, afectando el empleo y la economía local. “Mientras se le quita protección a la familia, se impulsan rebajas de impuestos a las grandes empresas. Chile necesita un Estado que proteja, no que abandone”, enfatizó.

    Bancada PS arremete contra primeros días del gobierno de Kast y acusa agenda de “retrocesos” SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    En paralelo, el retiro del proyecto de negociación colectiva ramal —impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric— generó cuestionamientos dentro de la oposición. La diputada Andrea Macías señaló que resulta llamativo que, a pocos días de iniciado el mandato, una de las primeras acciones del Ejecutivo haya sido retirar una iniciativa que buscaba establecer estándares mínimos para trabajadores de distintos sectores productivos.

    A su juicio, el argumento del gobierno, que apunta a una supuesta rigidez del mercado laboral, carece de sustento y desconoce la necesidad de fortalecer la organización sindical. “Lo que vemos es un paso atrás en los derechos de los trabajadores. Impedir el diálogo en temas tan relevantes es, además, una señal preocupante desde el punto de vista democrático”, sostuvo.

    Las críticas también alcanzaron el ámbito de justicia y atribuciones presidenciales. El diputado José Antonio Rivas cuestionó la figura de los indultos en casos de delitos graves, señalando que se trata de una facultad que responde a una lógica “con resabios monárquicos”.

    En ese sentido, planteó que este tipo de decisiones no solo tienen efectos jurídicos, sino también culturales, al instalar señales ambiguas respecto a la responsabilidad penal. “No hay espacio para ambigüedades: quienes cometieron delitos de lesa humanidad deben cumplir sus condenas sin privilegios ni beneficios”, afirmó, marcando una postura crítica frente a cualquier flexibilización en este ámbito.

    Bancada PS arremete contra primeros días del gobierno de Kast y acusa agenda de “retrocesos”

    En materia medioambiental, el retiro de 43 decretos impulsados por la administración anterior encendió nuevas alertas. La diputada Carolina Cucumides advirtió que esta decisión implica un retroceso significativo en políticas destinadas a resguardar el entorno y la salud de la población.

    A su juicio, estas medidas no solo afectan la calidad de vida actual, sino que comprometen el bienestar de las futuras generaciones. “Chile hay que cuidarlo, porque el medioambiente impacta directamente en nuestra salud. Gobernar es para todas y todos, no solo para un sector o para los intereses de algunos”, señaló, emplazando al Ejecutivo a reconsiderar su postura.

    Otro de los puntos que generó inquietud fue la revisión del proyecto ferroviario Santiago–Valparaíso. El diputado Nelson Venegas advirtió que poner en duda el avance de esta iniciativa, especialmente en tramos ya desarrollados como La Calera–Quillota, representa un golpe directo a la descentralización.

    Bancada PS arremete contra primeros días del gobierno de Kast y acusa agenda de “retrocesos” la-tercera

    Según indicó, se trata de un proyecto integral que no solo mejora la conectividad, sino que también dinamiza economías locales en regiones. “Llevarse estos recursos a Santiago es muy perjudicial para el desarrollo regional. Hacemos un llamado al gobierno a no tomar decisiones que afecten de esta forma a las regiones”, afirmó.

    Con este conjunto de cuestionamientos, la bancada socialista advirtió que se mantendrá vigilante frente a las decisiones del Ejecutivo y llamó a frenar una agenda que, a su juicio, implica retrocesos en áreas clave para el desarrollo social, económico y ambiental del país.

    Más sobre:Partido SocialistaGobiernoMepcoMedidas AmbientalesJosé Antonio KastMediambiente

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