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    Costo fiscal del Mepco supera los US$2.000 millones desde su creación en 2014

    El Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles que apunta a modificar el nuevo gobierno, comenzó a funcionar en julio de 2014. Su objetivo ha sido suavizar el traspaso a los consumidores de las alzas y bajas del petróleo a nivel mundial, que incide en el valor interno de los combustibles. Sin considerar episodios de shock, ha sido prácticamente neutro.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Bencinas OK

    El debate está instalado. La actual guerra en Medio Oriente ha golpeado el precio del petróleo, llevándolo sobre los US$100 el barril. Ese incremento tiene impacto directo en el precio de la bencina que se comercializa en Chile. Y dada esta situación que podría extenderse por varios meses y la estrechez de las cuentas públicas del país, el gobierno entrante del Presidente Kast anunció que hará cambios para que el Mecanismo de Estabilización en el Precio de los Combustibles (Mepco) tenga un menor costo fiscal.

    Aunque el Mepco no le significa un gasto directo al Estado, porque no funciona como un fondo, al reducir el impuesto específico para amortiguar las alzas y, por ende, el traspaso del aumento de precio al consumidor, sí implica una menor recaudación, que según ha señalado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Chile no está en condiciones de enfrentar.

    De hecho, el jueves advirtió que “no vamos a esperar a que la fortuna dé vuelta las cosas mientras gastamos, escúchenme bien, si seguimos las reglas normales, US$200 millones por semana”, afirmó Quiroz.

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    Cuánto ha costado

    Los expertos argumentan que la lógica de este mecanismo es netearse en el largo plazo, toda vez que se amortiguan las alzas cobrando menos impuestos, pero luego, cuando los precios caen, no se traspasa toda esa baja y se recauda de vuelta. Bajo esa óptica, resulta relevante entonces analizar cuánto ha sido el costo fiscal del Mepco desde su creación, en julio del 2014.

    La idea es evitar variaciones semanales drásticas y opera modificando el componente variable del impuesto específico. Si el precio internacional sube demasiado, el impuesto baja o se vuelve negativo, actuando como subsidio. Si baja, el impuesto sube para compensar y recaudar. Originalmente, las alzas y bajas eran cada semana, pero desde enero de 2023 se modificó la ley y ahora se ajustan los precios cada tres semanas. El mecanismo busca que el precio al consumidor no varíe más de 2,4% en cada ajuste, cerca de unos $26.

    Según un análisis del economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, entre julio 2014 y marzo de 2026 el Mepco ha significado un costo fiscal de US$2.194 millones.

    En el desglose se aprecia que en estos más de 11 años ha habido periodos en que ha actuado en las dos direcciones. En 2014, logró ingresos por US$107 millones, luego el 2015 dejó de recaudar US$88 millones; el 2016 hubo una menor recaudación por US$79 millones; el 2017 una merma de US$61 millones y en 2018 menos recursos por US$23 millones.

    En 2019 y 2020 logró ingresos por US$102 y US$410 millones, respectivamente. En 2021, el costo fiscal fue de US$738 millones y en 2022 la menor recaudación fue de US$2.376 millones.

    Entre 2023 y 2025 el mecanismo logró ingresos de US$417 millones, US$72 millones y US$114 millones, en cada uno.

    A su vez, hasta antes de que comenzara el conflicto en Irán, es decir, en enero y febrero de este año, el Mepco había logrado una recaudación de US$90 millones, pero en marzo la situación cambió y en los primeros 19 días le ha significado menores recursos por US$140 millones. Así, en suma, el lo que va del año el saldo es negativo en US$50 millones.

    Juan Ortiz señala que lo primero que se debe indicar a la hora de evaluar el mecanismo es su objetivo. “El Mepco es un mecanismo de suavizamiento en cuanto a la volatilidad del precio, por lo tanto, cuando uno observa esta dinámica, el mecanismo sí ha logrado cumplir el objetivo, es decir, ha reducido dicha volatilidad en el traspaso a precios”.

    En cuanto al impacto fiscal, el economista sostiene que, si se excluye el 2022, año en que hubo un shock fuerte en el precio del petróleo por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, “se observa que efectivamente el sistema ha tenido un ingreso neto para el Fisco. Es decir, que, en promedio, el nivel acumulado ha sido superavitario desde el punto de vista de mayor recaudación fiscal”.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Así, detalla, si se toman las cifras entre 2024 y marzo de 2026, sin considerar el 2022, el Fisco recaudó US$182 millones.

    Sin embargo, el problema aparece cuando hay episodios de shock que disparan el precio internacional del petróleo y por ende el precio interno de los combustibles.

    “Ante un shock estructural del mercado, como lo vimos en el 2022, y como lo estamos viendo ahora en 2026, producto de un incremento significativo del precio del petróleo en el mercado internacional, la operación del sistema se ve fuertemente tensionada, lo cual lleva a que, por la forma como opera, se deban gatillar niveles de subsidios muy altos a través del tiempo”, comenta Ortiz.

    Para el experto, eso es algo “que se debe considerar”, porque efectivamente “hay un costo fiscal bien importante como mecanismo de suavizamiento en cuanto a la operación del sistema”.

    El exministro de Hacienda, Mario Marcel, también analizó la situación actual del Mepco, considerando que en 2022 le tocó una situación similar con un shock de precio del petróleo. “A nosotros nos tocó exactamente el escenario que estamos viendo ahora”, dijo Marcel en entrevista con Radio Duna este viernes. En ese sentido, recordó que en 2022, cuando estaba empezando el gobierno de Boric, vino la guerra en Ucrania y que el precio del petróleo se fue sobre US$ 100 durante cuatro meses, y que resolvieron que siguiera funcionando.

    “En aquel entonces teníamos la inflación al alza, siguió subiendo hasta agosto del 2022; la situación de los hogares era complicada, la situación del transporte era complicada, y en eso se comprometieron recursos por US$ 2.500 millones. Pero eso se hizo dentro de un ejercicio de ajuste, o sea, igual se recortó el gasto en 23%”, sostuvo Marcel.

    Ante la posibilidad de que se reformule el Mepco y las quejas de Jorge Quiroz sobre la situación fiscal heredada, Marcel deslizó una crítica y señaló que “nosotros como gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar”.

    Más sobre:MepcoBencinasPetróleo

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