Bancada RN solicita al Presidente Boric destrabar tramitación de proyecto que endurece penas para menores de edad

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), hizo llegar una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando que se destrabe la tramitación del proyecto de Ley que busca modificar la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y aumenta las sanciones para quienes comenta delitos graves.

En la misiva de dos carillas, a la que tuvo acceso La Tercera, los parlamentarios plantean que “si un menor es capaz de planificar y ejecutar un delito con la misma frialdad que un adulto, el castigo también debe reflejar la gravedad de su acto”.

En ese sentido, indican que “fortalecer las penas para delitos violentos cometidos por adolescentes ayudaría a restaurar la legitimidad del sistema judicial, cuestión más relevante que hacer gestos a UNICEF o a otras estructuras del Sistema Universal de protección a los Derechos Humanos".

“Endurecer el estatuto penológico de los menores de edad tratándose de crímenes graves y reincidencia es necesario y permite enviar un mensaje crucial en esta crisis de seguridad: la violencia tiene consecuencias, sin importar la edad”, sostienen en la misiva.

Los diputados acusan un “bloqueo legislativo respecto de esta iniciativa” por parte parlamentarios oficialistas. Según indican en la misiva, este “bloqueo” impediría “discutir y despachar” el proyecto “a la brevedad a su segundo trámite constitucional al Senado”.

En ese sentido, solicitan al Presidente Boric “ disponer la urgencia en el despacho ”. Al respecto, el jefe de Bancada de diputados RN, Miguel Mellado, indicó que el objetivo de la carta es “pedirle al gobierno que coloque urgencia, que deje de entrampar este proyecto de ley”.

“Nosotros esperamos que esta ley dé resultados colocando penas ejemplificadoras para esos niños que hacen mucho daño a chilenos de bien”, indicó.

Por su parte, la diputada Camila Flores, acusó a parlamentarios oficialistas de “entorpecer para que esto no salga a la luz pública, para que esto no se transforme en ley. Le pedimos al Presidente que si realmente está del lado de las víctimas de la violencia le ponga urgencia a este proyecto”.

En tanto, el diputado Diego Schalper señaló: “Le hemos venido a pedir al Presidente Boric que termine el bloqueo legislativo que encabeza su ministro de Justicia y sus parlamentarios en el Congreso Nacional”.

Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución tras haber recibido indicaciones.