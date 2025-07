Bárbara Figueroa descarta existencia de veto a Daniel Jadue en medio de negociación parlamentaria oficialista

Este martes 29 de julio, los equipos negociadores de los nueve partidos que respaldan a la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara, se reunieron en la sede del Partido Socialista (PS) para afinar detalles de la fórmula parlamentaria.

En medio de la cuenta regresiva para las elecciones de noviembre, las aspiraciones políticas del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) -quien enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos asociados al caso Farmacias Populares- se han transformado en un nuevo punto de tensión dentro del oficialismo.

El otrora jefe comunal ha expresado su intención de postular como diputado por el distrito 9°, zona que incluye su bastión político y que podría asegurarle una alta votación.

Sin embargo, desde algunos sectores de la alianza de gobierno han surgido voces que consideran inconveniente su candidatura, tanto por el flanco judicial que representa como por su impacto mediático en plena campaña presidencial, donde Jeannette Jara busca consolidar una opción de unidad frente a la derecha.

Consultada por estas tensiones y por la supuesta presión desde el oficialismo para que Jadue sea excluido de la nómina parlamentaria, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, dijo categóricamente que “las materias en torno a vetos no han existido, ni respecto de la negociación municipal que tuvimos el año pasado y, por cierto, que tampoco hasta ahora ha sido una materia”.

La afirmación llega luego de que representantes de otros partidos, como el senador PS Juan Luis Castro, plantearan abiertamente que la figura de Jadue representa una carga para la coalición, incluso calificándolo como “non grato”.

No obstante, la exdirigenta de la CUT enfatizó que tales declaraciones no influirían en el diseño que el PC proyecta junto a las otras fuerzas de Unidad por Chile. “Nosotros trabajamos con quienes estamos negociando hoy día en la mesa (…) no ha habido disposición a ningún veto hacia ningún partido”, indicó.

En ese contexto, Figueroa explicó que las negociaciones parlamentarias actuales se centran en lograr “la mejor configuración de listas, distrito por distrito, que nos permita la mejor y mayor electividad”, y recalcó que Jadue, como cualquier otro nombre propuesto por los partidos, será evaluado dentro de esa lógica.

“Tendremos que ver cómo esta ingeniería, esta arquitectura de elaboración de los distritos se condice también con los nombres que cada uno de los partidos ha planteado”, sostuvo.

Investigación penal

Respecto de la investigación penal que enfrenta Jadue, y que está ad portas de su resolución por parte del Ministerio Público, Figueroa reiteró el compromiso institucional del partido, enfatizando que “tendremos que esperar el pronunciamiento que tengan los entes respectivos. En eso nosotros también hemos sido claros y respetuosos como partido”.

La secretaria general del PC también descartó que el tema genere incomodidad dentro de la colectividad o en la relación con sus aliados.

“Estamos trabajando como trabajan todos los partidos, con la misma disposición que trabajamos en la elección municipal del año pasado (…) hoy día en el marco de este gran desafío que es que el pacto Unidad por Chile lleve no solamente los mejores candidatos y candidatas, sino que también seamos la coalición que tenga la mayor representación en el Congreso”, afirmó.

Las declaraciones de Figueroa se dan en un momento clave para la definición del mapa electoral oficialista. La complejidad de alcanzar consensos no solo radica en la competencia interna por los cupos, sino también en las señales públicas que cada colectividad busca proyectar para fortalecer su base electoral.