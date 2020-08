Blumel reaparece valorando el acuerdo de noviembre sobre el plebiscito: “Estaba en juego nuestro sistema democrático”

Tras la crisis generada en el oficialismo por la aprobación en el Congreso del proyecto que permitió retirar el 10% de los fondos de pensiones, y en el marco de un cambio de gabinete, Gonzalo Blumel debió abandonar la cartera del Interior el pasado 28 de julio, para ser sustituido por el otrora senador Víctor Pérez.

A un mes de dejar el gabinete, Blumel concedió su primera entrevista a T13, en la cual entregó detalles de cómo se forjó el acuerdo político firmado en de noviembre pasado, tres días después de que el Presidente Piñera propusiera acuerdos por la paz, la justicia y una nueva Constitución, que permitió fijar la “hoja de ruta” hacia el plebiscito del 25 de octubre.

Ese 12 de noviembre se había registrado una de las jornadas más violentas desde el inicio del estallido social del 18 de octubre.

“El 12 de noviembre fue una jornada difícil, de mucha violencia, de las más violentas desde el 18 de octubre… Fueron momentos difíciles, momentos complejos, donde efectivamente el Presidente tuvo dos opciones sobre la mesa. Por una parte, que volviésemos a tener un Estado de Excepción Constitucional, con todo lo que ello significa, y por otra parte, como lo hizo, de forma correcta, llamar a a un acuerdo por la paz y por la Constitución, para encausar políticamente un momento de mucha tensión y mucha complejidad, con una crisis que se extendía por varias semanas en lo social, en lo político y también en la violencia”, afirma el ministro en una entrevista que se emitirá este miércoles en el noticiero central de T13.

“Había dos caminos, y finalmente optar por el camino político creo que fue la alternativa correcta”, afirmó el ex secretario de Estado.

En ese contexto, recordó que “el mandato que yo recibí como ministro del Interior (fue) de iniciar un diálogo político con la oposición, también obviamente con la coalición, con Chile Vamos, y también con organizaciones sociales, para ver si era factible tener un acuerdo sobre una hoja de ruta que permitiese canalizar esta crisis que estábamos enfrentando”.

“Había bastante sentido de urgencia, una sensación de que esa violencia no podía prolongarse en el tiempo, ese nivel de violencia es incompatible con una sociedad democrática, y por lo tanto habían dos opciones”, relata Blumel.

“No exagero si digo que lo que estaba en juego en ese momento era nuestro sistema democrático, porque por una parte no se podía seguir con esos niveles de violencia y por otra parte un nuevo estado de excepción constitucional hubiese sido una tensión muy fuerte políticamente hablando”, asegura.

Aunque destaca que las conversaciones con todos los partidos políticos venían dándose desde antes, Blumel afirma que “obviamente el llamado que hace el Presidente el 12 de noviembre acelera las cosas”.

“En esto es bueno reconocer el rol de los partidos políticos, porque finalmente este fue un acuerdo donde el gobierno busca los espacios de diálogo para generar los consensos necesarios, pero también los partidos jugaron un rol central, mostraron lo mejor de la política esos días. En esos dos o tres días los partidos mostraron su mejor cara”, asegura.

Sobre el acuerdo transversal, que se firmó finalmente la madrugada del 15 de noviembre, Blumel asegura que aunque este tipo de negociaciones son “complejas” -se extendieron por horas durante esa jornada- nunca vio peligrar el acuerdo.

“No sé si peligró, creo que no. Tengo la impresión que desde el 12 de noviembre fue tal el impacto de la violencia que transversalmente se produjo una conciencia de que no podíamos fallar, de que teníamos que llegar a un acuerdo. Y eso en parte explica por qué se logró ese acuerdo que era tan difícil, por que yo vi en todos los actores la convicción de que había que llegar a un acuerdo, a no fallar, porque fallar significaba poner en riesgo nuestra democracia”, aseguró.