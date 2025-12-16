Boric anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad

El Presidente Gabriel Boric, junto a los ministros de Seguridad Pública, Luis Cordero, de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, realizó una declaración en La Moneda a propósito del operativo de la desarticulación de una red de corrupción en recintos penitenciarios realizado esta madrugada.

En ese contexto, confirmó el envío de un proyecto para reformar la institucionalidad del organismo penitenciario.

“He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia”, informó.

Boric indicó que el tema fue abordado en el encuentro que sostuvo con José Antonio Kast este lunes.

“Algo de esto adelantamos con el presidente electo ayer y vamos a conversar más en detalle porque espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político”, dijo.

El Presidente sostuvo que la situación en las cárceles, que quedó en evidencia en los operativos que dejaron 44 gendarmes detenidos “obliga a hacer un cambio institucional”.

“Esperamos tener un apoyo transversal para ello, por el bien de nuestro país”, recalcó.