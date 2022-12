Boric “desdramatiza” fallida nominación de Morales como fiscal nacional: “No considero esto una derrota del gobierno ni una división de la coalición”

El Presidente Gabriel Boric, este jueves, descartó que la fallida nominación de José Morales para convertirse en el nuevo fiscal nacional resultara en una derrota para el gobierno, luego de que el Senado rechazara su nombre por dos votos.

Fue el propio Mandatario quien optó, entre las opciones que figuraban en la quina elaborada por la Corte Suprema, por el fiscal jefe de Santiago Norte como la carta del Ejecutivo para suceder a Jorge Abbott.

Para ser seleccionado como próximo jefe del Ministerio Público, tras la selección del jefe de Estado, el persecutor debía alcanzar un quórum de dos tercios, es decir 33 respaldos, en la votación que se llevó a cabo el miércoles en la Cámara Alta. Sin embargo, obtuvo 31 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones.

La votación estuvo marcada por la división oficialista, pues parlamentarios del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) rechazaron la designación, mientras que hubo abstenciones del Partido Socialista (PS). Esto último, generó coletazos al interior de la tienda, pues el senador socialista José Miguel Insulza renunció a la jefatura de la bancada tras el resultado en el hemiciclo.

Tras desecharse la carta de Morales, además, la oposición responsabilizó de la derrota directamente al Ejecutivo, específicamente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, cuya cartera era la responsable del proceso. Varios parlamentarios, de hecho, salieron a pedirle la renuncia.

Desde el Palacio de La Moneda, el Mandatario respaldó públicamente a la secretaria de Estado ante los cuestionamientos en su contra y “desdramatizó” la fallida nominación de Morales.

“Quiero entregarle todo mi respaldo a la ministra Marcela Ríos, ella está cumpliendo un rol importante. Acá se exigía para esta nominación un quórum particularmente alto y se realizaron todas las conversaciones que eran necesarias”, expresó el jefe de Estado.

“Lo mismo mi respaldo a la ministra Ana Lya Uriarte, por lo tanto, por parte mía no hay cuestionamiento hacia el desempeño de ambas ministras”, agregó.

En esa línea, sostuvo que “nosotros presentamos a la consideración del Senado a un candidato que había obtenido la primera mayoría de la votación de la Corte Suprema, habiendo hecho un diálogo con los senadores y senadoras, y obtuvimos 31 votos, se necesitaban 33. A mí me parece que esto hay que desdramatizarlo en el sentido que las instituciones han funcionado”.

El Presidente también dijo respetar la postura de los senadores que no respaldaron a Morales y remarcó que el foco de la discusión debe centrarse en el mejoramiento del rol del Ministerio Público.

“Hubo senadores que se formaron la convicción que no era el candidato Morales la persona más adecuada y yo respeto aquello. Hubo 31 senadores que pensaron que sí lo era, hubo otro par que se abstuvieron y unos pocos que rechazaron”, expresó.

“Acá lo importante, para que no perdamos de vista de qué estamos hablando, es cómo fortalecemos la persecución penal en Chile y cómo fortalecemos el rol de la Fiscalía Nacional, que tiene muchos desafíos. Hoy la seguridad es la primera prioridad de los chilenos y chilenas y es también la primera prioridad de nuestro gobierno, y no me cabe duda que también de los parlamentarios”, enfatizó.

Seguidamente, el Mandatario expresó que “no considero esto una derrota del gobierno ni una división de la coalición, me parece que es parte del funcionamiento normal de las instituciones” e informó que esperarán a que la Corte Suprema “complete la quina en función del procedimiento que ellos decidan”.

“Esto debiera estar listo a la brevedad, espero que durante la próxima semana, y presentaremos al Senado un nuevo candidato o candidata para su consideración”, señaló al respecto.

Así, hizo un llamado a que, para la votación de la nueva nominación, “lo que se tenga presente en primera línea sea, insisto, cómo fortalecemos la persecución del delito en Chile y no los resquemores entre partidos o las apreciaciones de una persona en particular”.