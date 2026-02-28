SUSCRÍBETE
    Política

    Boric califica a gobierno israelí de “asesino” tras difusión de video de disparos contra menor palestino

    "Ojalá el Presidente Boric hubiese reaccionado con la misma determinación y elocuencia cuando los niños israelíes fueron masacrados por Hamas", le respondió el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter contra Israel, tras la difusión de videos que muestran a soldados de ese país disparar a un adolescente palestino.

    Según medios internacionales, como BBC Mundo, los registros fueron filmados en noviembre de 2025 y la víctima es identificada como Jad Jadallah, de 14 años.

    En los reportes se menciona que el adolescente fue tiroteado a quemarropa por los soldados israelíes en un campo de refugiados de Cisjordania. Mientras yacía desplomado en un callejón, los uniformados crearon un cordón a su alrededor e impidieron que dos ambulancias palestinas llegaran hasta él. Jadallah se desangró en el lugar.

    En su cuenta de X, el mandatario chileno compartió la noticia y escribió: “Asesinos y criminales. El gobierno de Israel, dirigido por (Benjamin) Netanyahu, sigue asesinando a niños inocentes en Palestina”.

    REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

    Boric, además, planteó que “mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará”.

    El comentario del presidente, quien dejará el cargo el próximo 11 de marzo, molestó al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi. También a través de X, él respondió: “Cada muerto en un conflicto armado es una tragedia. Todos estamos de acuerdo con eso. Ojalá el Presidente Boric hubiese reaccionado con la misma determinación y elocuencia cuando los niños israelíes fueron masacrados por Hamas, como también frente a la reciente matanza de inocentes producto de la represión ejercida por la dictadura iraní”.

    “Valoramos el interés histórico de Chile por una solución justa y duradera. Pero la mejor forma de contribuir es validar a los actores que buscan la paz y evitar calificativos que solo profundizan la división”, agregó el embajador Lewi.

    Durante su mandato, en varias ocasiones Boric criticó y marcó distancia con Israel. El año pasado, en su última cuenta pública, anunció que diversificaría las relaciones comerciales en materia de defensa con Israel por los crímenes que se han cometido en la Franja de Gaza.

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    Además, llamó a aprobar el proyecto que prohíbe la importación de productos producidos en territorio ilegalmente ocupado.

    En consideración de los roces con Boric, Israel se mantiene expectante al cambio de mando, que marcará el inicio del gobierno de José Antonio Kast. En X, Netanyahu manifestó su satisfacción por el triunfo del republicano y expresó su deseo de que, durante el nuevo mandato, ambas naciones fortalezcan sus vínculos.

    Más sobre:IsraelPalestinaFranja de GazaPresidente Gabriel BoricLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

