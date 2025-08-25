Boric condena fatal emboscada a guardias en Victoria y apunta a investigación para “modificar el carácter de la querella”

El Presidente Gabriel Boric condenó la fatal emboscada a dos guardias en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, y se refirió a la posibilidad de modificar el carácter de la querella, que -por ahora- es por asociación criminal con homicidio.

Se trata de Manuel León (60) y César Osorio (50), quienes trabajan para una empresa contratista de CMPC. Ambos fueron atacados por un grupo de al menos cuatro sujetos, quienes fuertemente armados abrieron fuego en contra del vehículo en que se movilizaban los guardias.

El ataque causó la muerte de León, quien falleció instantáneamente a raíz de solo un disparo. Mientras que Osorio, quien saltó al pick-up de la camioneta al escuchar los disparos, recibió tres impactos y actualmente se encuentra internado grave.

El Mandatario abordó el trágico hecho tras encabezar un encuentro con el Comité Policial de Seguridad Pública en Lo Prado: “Quiero comenzar refiriéndome al brutal e inaceptable ataque a trabajadores de una empresa en la Región de La Araucanía, en el que resultó una persona asesinada que se desempeñaba como guardia forestal”, partió diciendo.

El Jefe de Estado reafirmó lo que más temprano ya había anunciado el ministro de Seguridad, Luis Cordero: que se están analizando los antecedentes para eventualmente calificar y querellarse por Ley Antiterrorista.

“Quiero que sepan que como Ejecutivo vamos a presentar una querella por homicidio , como ya anunció el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella” , remarcó.

Tras esto, Boric envió un mensaje a los responsables del ataque: “Tengan la certeza a quienes realizaron estos actos, que los vamos a perseguir a donde quiera que vayan, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia”.

“Tal como hicimos con los que pretendieron escaparse de la cárcel en Valparaíso, tal como hicimos con el sicario de Meiggs, tal como hicimos con los asesinos de Curacaví y contra cualquiera que crea que a través de la violencia, del delito, del narco, puede normalizar el perturbar la paz de los ciudadanos. Les decimos que no lo vamos a permitir”, enfatizó

Y luego dijo: “Mi mensaje a la ciudadanía es que acá no hay impunidad. Cuando se cometen estos delitos, Chile se une detrás de una misma causa. Y reitero, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar”.

En su alocución, el Presidente también envió sus condolencias a la familia del guardia asesinado, “a sus compañeros de trabajo, a todos sus seres queridos, porque es una pérdida que nos duele como país”.