Boric, el invitado de honor en la íntima celebración de cumpleaños de Bachelet

La celebración de su cumpleaños número 74 tuvo un sabor especial para la presidente Michelle Bachelet.

Días antes de cumplirlos el Presidente Gabriel Boric la nominó oficialmente como la candidata de Chile a la secretaría general de la ONU en un discurso en el plenario del órgano multilateral plagado de elogios.

“Michelle Bachelet, ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria vital combina la empatía con la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura”, fue solo una de las líneas que el mandatario le dedicó a la dos veces presidenta de Chile.

Días después de regresar de su gira por Nueva York, el mandatario recibió una invitación especial de la exjefa de Estado, quien ha sido un apoyo constante durante toda su administración y con quien ha ido estrechando lazos personales.

En un gesto que solo reserva para su círculo de mayor confianza, Bachelet le ofreció asistir a la celebración de su cumpleaños en su casa en la comuna de La Reina el domingo 28 de septiembre, un día antes de su fecha.

Se trató de un almuerzo al que llegó un grupo acotado de invitados, entre ellos el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) y el recién renunciado presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal (PPD), quien dejó el cargo pese a la solicitud expresa del gobierno de no ceder a la presión del Partido Republicano que cuestionó su rol por varios meses.

Quienes estuvieron en la cita, cuentan que el Presidente llegó al almuerzo y expresó en varias ocasiones su cariño por la presidenta y ahora candidata a la ONU.

También habló de política, del fin de su gobierno y del rol de cumplirá como líder de su sector.

Estuvo un buen rato y luego se despidió para ir al Claro Arena a la despedida de los capitanes de los cruzados.

Cercanos a la expresidenta aseguran que esta no es la primera vez que ella invita al Presidente a una celebración en su casa. Asimismo, Boric la ha considerado varias en sus reuniones y celebraciones privadas.