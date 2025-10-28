Boric encabeza vocería por muerte de Héctor Noguera desde La Moneda previo a iniciar viaje a Corea del Sur

Poco antes de las 11.00 horas, el Presidente Gabriel Boric salió de su oficina para encabezar una vocería desde La Moneda por el fallecimiento del actor nacional Héctor Noguera. Lo hizo flanqueado por las ministras de la Segegob, Camila Vallejo, y de las Culturas, Carolina Arredondo.

En cerca de cinco minutos, el Mandatario rindió un homenaje a quien es considerado una leyenda de las tablas, la televisión y el cine en nuestro país. Noguera falleció este martes a los 88 años, luego de ser diagnosticado hace cuatro meses de un agresivo cáncer.

El Jefe de Estado optó por entregar este mensaje al país en honor al actor previo a iniciar su viaje a Corea del Sur, donde participará de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025.

“Héctor ‘Tito’ Noguera es un gigante de Chile, un gigante del teatro, un gigante de la cultura. Deja un legado imperecedero a través de su trayectoria en las tablas, en el cine, en la televisión, en la educación, en su familia, por cierto, y en todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo”, dijo Boric al iniciar sus palabras.

El Presidente, además, destacó que por esa trayectoria y por el compromiso del artista “con el país, con su pueblo”, decidió decretar duelo oficial en todo el país.

“Me interesa detenerme un segundo en lo que significa un duelo nacional, porque no es un acto meramente protocolar. Se acaban de bajar hasta media asta las banderas que circundan el Palacio de La Moneda y mientras se hacía también en este momento en una pequeña escuela en Puerto Toro, en un retén en el paso El León en la Región de Los Lagos, en un centro de salud en Arica, en todo el territorio nacional, hoy día la bandera chilena de la cual sentimos tanto orgullo ondea a media asta, y cuando un niño pregunte al llegar al colegio, cuando una persona se sorprenda al llegar a un retén, a una comisaría o a un centro de salud, un funcionario público le dirá que es por Tito Noguera”, enfatizó.

Luego señaló: “Gracias Tito, gracias por todo lo que nos dejas, te envío desde acá, desde este espacio tan simbólico, tan cargado, un abrazo gigante al infinito y todo Chile te agradece tu trayectoria (...) yo parto a Corea, pero con Tito en el corazón”.

Boric iniciará su vuelo a eso de las 13.00 horas de este martes, desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), y está programado que arribe este jueves 30 de octubre a Seúl. Ahí, encabezará el Seminario Empresarial Chile-Corea del Sur, realizará una visita al Instituto de Ciencia y Tecnología del país asiático (KIST, por sus siglas en inglés) y sostendrá una reunión con el ex secretario general de Naciones Unidas y reconocido diplomático surcoreano, Ban Ki Moon.

Luego, el Mandatario se trasladará hasta Gyeongju, ciudad donde se desarrollará la Cumbre APEC, con un marcado énfasis comercial.