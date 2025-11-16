OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Boric felicita a Jara y Kast por paso a la segunda vuelta de la elección presidencial

    El Mandatario entregó una declaración desde el Palacio de La Moneda.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    Pasado las 20.00 horas, tal como se había anunciado, el Presidente Gabriel Boric entregó una declaración desde el Palacio de La Moneda por la elección presidencial.

    En su alocución, flanqueado por los ministros de la secretaría general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, y del Interior, Álvaro Elizalde, el Mandatario felicitó a Jeannette Jara (Unidad por Chile) y José Antonio Kast (Rep.) por su paso al balotaje.

    “Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta. El próximo domingo 14 de diciembre, Chile elegirá una vez más a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos cuatro años", dijo.

    En esa misma línea, apuntó que “en la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión. Confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia”.

    El Jefe de Estado apuntó que “Chile se construye siempre de gobierno a gobierno, de generación a generación. Construimos sobre lo que nos legaron quienes estuvieron antes que nosotros y siempre vamos a enfrentar desafíos”.

    “Bregar por mejorar la salud pública, fortalecer la educación pública, garantizar la seguridad de nuestras familias, recuperar los espacios públicos, los barrios, la tranquilidad de los chilenos y chilenas. Mejorar cada día más la economía y que todos los chilenos y chilenas puedan tener acceso a los derechos, a los bienes y servicios que se requiere en una sociedad desarrollada. Queremos construir, independiente de quién esté en el gobierno, una patria que sea justa, una patria que sea solidaria, una patria que sea segura para todos y para todas sin exclusiones”, remarcó.

    Y luego agregó: “Eso es lo que la democracia al final del día nos convoca. A pensar en grande, a pensar en todos los niños y las niñas de nuestro país, en los jóvenes con esperanza, en los adultos mayores, en las personas mayores que dieron su vida para construir Chile, en los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, en todos nuestros habitantes”.

    “Chile, desde el retorno de la democracia, ha recorrido un largo camino en la construcción de esta patria libre, justa, segura. Y no me cabe ninguna duda que lo seguirá haciendo. Por eso, le deseo éxito a ambos candidatos. Y como Jefe de Estado, los insto a que tengamos un debate con altura de mira, pensando en siempre lo mejor para Chile. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día, en democracia, hoy, mañana y siempre".

    Más sobre:PresidencialesGabriel BoricJeannette JaraJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Portada del dia

