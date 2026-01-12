Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

Con el Salón de Honor del ex Congreso Nacional repleto -incluso con personas de pie- , el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia inaugural de Congreso Futuro 2026. Se trata de su última participación en calidad de máxima autoridad del país en este mandato.

El Jefe de Estado, a su llegada, a eso de las 9.00 horas, fue recibido con sendos aplausos de los presentes. Pocos minutos después hizo ingreso el presidente electo, José Antonio Kast, con quien mantuvo un breve diálogo previo al inicio del evento de divulgación de ciencia y conocimiento, considerado el más importante de Latinoamérica.

El encuentro de Boric y el republicano se produjo luego del duro cruce que ambos protagonizaron la semana pasada. Esto, después de que Kast endureció el tono en contra de la actual administración, lo que fue retrucado por el Mandatario y sus ministros.

Santiago, 12 de enero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, encabeza la inauguracion del Congreso Futuro 2026. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En medio de su alocución en Congreso Futuro, Boric le habló directamente a Kast, que lo antecedió en la palabra, para invitarlo a aprobar el proyecto de sala cuna universal en el Parlamento.

“(Es importante) entender el argumento del otro y ojalá tomar la mejor versión posible del argumento del otro. Y eso en política no nos pasa mucho. Entonces voy a aprovechar y v oy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna , que está en discusión de hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos”, dijo.

Y luego agregó: “Tenemos cuatro semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí (en sala cuna) podemos llegar a un consenso”.

Esto, además, luego que la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acusó un “cambio de actitud” de los legisladores opositores, consistente en “congelar las conversaciones” para no despachar proyectos clave de la administración actual.

El Presidente, siguiendo el mismo argumento, recordó las críticas que le hizo Kast a su gobierno en el encuentro de empresarios en Icare.

“Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, chuta, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice, y lo que ha dicho acá, es mucho más constructivo”, señaló, para luego añadir: “Entonces prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que vale la pena ser discutidas, hagamos ese esfuerzo”.

Más adelante, como ha sido la tónica desde el sábado pasado cuando Estados Unidos realizó la “Operación Resolución Absoluta” en Venezuela, Boric cuestionó a Donald Trump.

“Desde mi perspectiva al menos, y lo digo muy explícitamente, es irresponsable o es muy criticable cuando el Presidente Trump dice que su único límite es su propio juicio moral. Porque independiente de la opinión que tengamos de la moralidad del Presidente Trump, cosa en la que no me meto, el problema es que eso desconoce todo el acervo acumulado de la humanidad, los avances civilizatorios que hemos tenido como humanidad, que hemos llevado al derecho internacional”, enfatizó.