SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

    El Mandatario y el presidente electo coincidieron este lunes en la ceremonia inaugural de Congreso Futuro. El Jefe de Estado, además, volvió a apuntar contra Donald Trump.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Con el Salón de Honor del ex Congreso Nacional repleto -incluso con personas de pie- , el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia inaugural de Congreso Futuro 2026. Se trata de su última participación en calidad de máxima autoridad del país en este mandato.

    El Jefe de Estado, a su llegada, a eso de las 9.00 horas, fue recibido con sendos aplausos de los presentes. Pocos minutos después hizo ingreso el presidente electo, José Antonio Kast, con quien mantuvo un breve diálogo previo al inicio del evento de divulgación de ciencia y conocimiento, considerado el más importante de Latinoamérica.

    El encuentro de Boric y el republicano se produjo luego del duro cruce que ambos protagonizaron la semana pasada. Esto, después de que Kast endureció el tono en contra de la actual administración, lo que fue retrucado por el Mandatario y sus ministros.

    Santiago, 12 de enero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, encabeza la inauguracion del Congreso Futuro 2026. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En medio de su alocución en Congreso Futuro, Boric le habló directamente a Kast, que lo antecedió en la palabra, para invitarlo a aprobar el proyecto de sala cuna universal en el Parlamento.

    “(Es importante) entender el argumento del otro y ojalá tomar la mejor versión posible del argumento del otro. Y eso en política no nos pasa mucho. Entonces voy a aprovechar y voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna, que está en discusión de hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos”, dijo.

    Y luego agregó: “Tenemos cuatro semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí (en sala cuna) podemos llegar a un consenso”.

    Esto, además, luego que la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acusó un “cambio de actitud” de los legisladores opositores, consistente en “congelar las conversaciones” para no despachar proyectos clave de la administración actual.

    El Presidente, siguiendo el mismo argumento, recordó las críticas que le hizo Kast a su gobierno en el encuentro de empresarios en Icare.

    “Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, chuta, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice, y lo que ha dicho acá, es mucho más constructivo”, señaló, para luego añadir: “Entonces prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que vale la pena ser discutidas, hagamos ese esfuerzo”.

    Santiago, 12 de enero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, encabeza la inauguracion del Congreso Futuro 2026. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Más adelante, como ha sido la tónica desde el sábado pasado cuando Estados Unidos realizó la “Operación Resolución Absoluta” en Venezuela, Boric cuestionó a Donald Trump.

    “Desde mi perspectiva al menos, y lo digo muy explícitamente, es irresponsable o es muy criticable cuando el Presidente Trump dice que su único límite es su propio juicio moral. Porque independiente de la opinión que tengamos de la moralidad del Presidente Trump, cosa en la que no me meto, el problema es que eso desconoce todo el acervo acumulado de la humanidad, los avances civilizatorios que hemos tenido como humanidad, que hemos llevado al derecho internacional”, enfatizó.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastCongreso FuturoSala cuna universal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aumenta el envío de salmón y se consolida como el segundo producto más exportado de Chile

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    Mejoran las perspectivas económicas: expertos elevan proyecciones de crecimiento para 2026 y el próximo año

    Lo más leído

    1.
    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    2.
    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    3.
    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    4.
    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    5.
    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed
    Negocios

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

    El principal antídoto contra la pobreza es el trabajo

    Mejoran las perspectivas económicas: expertos elevan proyecciones de crecimiento para 2026 y el próximo año

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora
    Tendencias

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior
    El Deportivo

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

    “Es un descaro”: Palestino se indigna con Atlético Mineiro y advierte a la U por posible venta de Lucas Assadi

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”
    Mundo

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”

    El Papa León XIV se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil