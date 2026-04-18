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    Boric reitera apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y desata opiniones divididas en el Congreso

    El expresidente de Chile participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, instancia que reunió a lideres del progresismo a nivel mundial.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Expresidente Boric llama en Barcelona a enfrentar el avance autoritario y defender la democracia

    En su primera actividad internacional como expresidente, Gabriel Boric participó este sábado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, donde advirtió sobre el avance autoritario y volvió a manifestar su respaldo a Michelle Bachelet para la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas. Sus dichos abrieron un nuevo flanco de debate en Chile.

    Durante su intervención, Boric sostuvo que el mundo vive un “momento de inflexión” y planteó que existe una oportunidad para que, por primera vez en la historia del organismo, la ONU sea encabezada por una mujer.

    En ese sentido, reiteró el respaldo a Bachelet en medio de una candidatura que sigue en carrera, aunque ya sin el apoyo formal del gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que La Moneda retirara el respaldo y dejara el despliegue en manos de México y Brasil.

    Las palabras del exjefe de Estado generaron rápidas reacciones en el mundo político. Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert cuestionó el enfoque del exmandatario y aseguró que la discusión no debiera centrarse en el género de quien encabece el organismo multilateral.

    “Yo creo que el expresidente Boric se equivoca. La oportunidad que tenemos frente a nosotros no es la oportunidad de que una mujer o una persona de un determinado sexo lidere Naciones Unidas. La oportunidad que tenemos frente a nosotros es que la mejor persona preparada y capacitada para este momento pueda liderar con los cambios que Naciones Unidas requiere hoy”, sostuvo.

    En esa misma línea, agregó que “amarrarse a un sexo me parece que es limitar las posibilidades. Todos pueden participar, esa es la democracia, esa es la participación equitativa y entonces que los votos escojan a la mejor persona”.

    Boric reitera apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y desata opiniones divididas en el Congreso DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, fue categórico: “El señor Boric debe entender que él ya no es presidente de Chile, y, por lo tanto, debe respetar las decisiones de nuestro actual Presidente, José Antonio Kast”.

    “Insistir en respaldar una candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet no representa el sentir de cientos y miles de chilenos. Chile hoy tiene otras prioridades tan urgentes, como es la seguridad, la cesantía, la vivienda y la salud”, agregó.

    Igualmente, abordó otros de los puntos abordados por Boric en la cumbre, afirmando que “resulta llamativo” que el exmandatario “pretenda dar lecciones de defensa de la democracia desde el extranjero, cuando en Chile fuimos testigos de un gobierno que muchas veces relativizó el orden institucional y enfrentó serias crisis de gestión. La democracia, por cierto, hay que cuidarla siempre, pero también hay que decirlo con claridad: no deja de existir ni se debilita porque gobierne alguien de una línea política distinta”.

    “Chile ha demostrado, precisamente, que tiene instituciones sólidas, capaces de garantizar la alternancia en el poder de manera pacífica y legítima. Eso es democracia real, no discursos alarmistas”, sumó.

    Boric reitera apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y desata opiniones divididas en el Congreso

    Desde el Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, valoró el impulso al liderazgo femenino, pero llamó a no reducir este tipo de definiciones a señales personales o ideológicas.

    Lo importante es actuar con responsabilidad institucional”, planteó.

    Boric reitera apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y desata opiniones divididas en el Congreso

    En cambio, el diputado Iván Flores (DC) defendió el gesto de Boric. “Aquí no hay sutileza ni hay guiños, hay derechamente el afán de que la candidatura de Michelle Bachelet siga avanzando como la primera mujer secretaria general de Naciones Unidas, como la mujer de Latinoamérica mejor posicionada para ocupar este cargo en representación de Latinoamérica”.

    “Creo que Michelle Bachelet sigue teniendo los mejores pergaminos para ocupar ese cargo”, respaldó Flores.

    Boric reitera apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y desata opiniones divididas en el Congreso SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Desde la oposición, Daniela Serrano (PC) respaldó las declaraciones de Boric y destacó que volvieran a ponerse sobre la mesa conceptos como paz, multilateralismo y soberanía. “Revisten una importancia”, sostuvo.

    "Avanzar hacia más liderazgo femenino es algo positivo y necesario (...) Aquí lo importante es actuar con responsabilidad institucional, con una mirada país clara, porque cuando Chile se proyecta al mundo tenemos que estar todos representados“, señaló Serrano.

    Boric reitera apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y desata opiniones divididas en el Congreso Dedvi Missene

    En tanto, el diputado del Frente Amplio, Ignacio Achurra, también salió a respaldar al exmandatario y puso énfasis en la proyección exterior de la expresidenta. “Que una latinoamericana llegue a dirigir la ONU sería un tremendo honor y es tiempo de que eso ocurra y valoramos profundamente que el expresidente Gabriel Boric ratifique su apoyo a la expresidenta”, indicó.

    Boric reitera apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y desata opiniones divididas en el Congreso DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:Gabriel BoricMichelle BacheletBarcelonaCumbre en Defensa de la DemocraciaONU

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