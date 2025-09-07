Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi
Encuesta Plaza Pública establece un alza de dos puntos de la candidata oficialista, mientras que el republicano bajó un punto. Matthei se afianza en el tercer lugar, con un alza de dos puntos porcentuales.
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, encabeza las preferencias para la primera vueltas del próximo 16 de noviembre de acuerdo a la Encuesta Plaza Pública, de Cadem.
Según el sondeo, la militante del PC obtiene un 28% de las preferencias, 2 puntos porcentuales más que la semana pasada, seguida por el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, con un 26% de la intención de voto, un punto menos que la anterior medición.
Posicionada en el tercer puesto continúa Evelyn Matthei, con un 16%, registrando un alza de 2 puntos. Es seguida por Franco Parisi , con un 11%; Johannes Kaiser, con un 8%, Harold Mayne-Nicholls, con un 2%, Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés, también con un 1%.
Ante una eventual segunda vuelta entre Jara y Kast, de acuerdo a los sondeados por Cadem, sería el republicano quien se impondría con un 42% de las preferencias contra un 32% de la exministra del Trabajo.
En un escenario de Matthei con Jara en el balotaje, se impondría la abanderada de Chile Vamos, con un 43% versus 32%, mientras que esta última caería contra Kast por 6 puntos (36% contra 30%)
