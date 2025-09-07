Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, encabeza las preferencias para la primera vueltas del próximo 16 de noviembre de acuerdo a la Encuesta Plaza Pública, de Cadem.

Según el sondeo, la militante del PC obtiene un 28% de las preferencias, 2 puntos porcentuales más que la semana pasada, seguida por el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, con un 26% de la intención de voto, un punto menos que la anterior medición.

Posicionada en el tercer puesto continúa Evelyn Matthei, con un 16%, registrando un alza de 2 puntos. Es seguida por Franco Parisi , con un 11%; Johannes Kaiser, con un 8%, Harold Mayne-Nicholls, con un 2%, Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés, también con un 1%.

Ante una eventual segunda vuelta entre Jara y Kast, de acuerdo a los sondeados por Cadem, sería el republicano quien se impondría con un 42% de las preferencias contra un 32% de la exministra del Trabajo.

En un escenario de Matthei con Jara en el balotaje, se impondría la abanderada de Chile Vamos, con un 43% versus 32%, mientras que esta última caería contra Kast por 6 puntos (36% contra 30%)