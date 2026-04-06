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    Política

    Cámara rechaza modificaciones del Senado a proyecto que endurece sanciones por “pelotazos” en cárceles: pasa a comisión mixta

    Parlamentarios respaldaron la idea de fortalecer la seguridad penitenciaria, pero cuestionaron vacíos en la redacción y advirtieron eventuales efectos contraproducentes en la aplicación de las penas.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Roberto Martínez
    Pelotazo en cárceles, incautación de Gendarmería

    Por 124 votos en contra, 16 a favor y 5 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley que amplía la penalización y fortalece la seguridad perimetral de los recintos penitenciarios, debiendo ser revisado ahora por una comisión mixta.

    El debate parlamentario se inició pasadas las 17.20 horas, en torno a la iniciativa que tiene como objetivo endurecer las penas contra el lanzamiento de objetos prohibidos (llamados “pelotazos”) al interior de cárceles, modificando el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral.

    La normativa busca sancionar el ingreso o intento de ingreso de drogas, celulares y armas, presumiendo peligrosidad en dichos actos.

    La primera parlamentaria en señalar que existía un problema con el texto -que calificó como “serio”- fue la diputada republicana Chiara Barchiesi, quien cuestionó que el concepto respecto a los objetos prohibidos es demasiado “amplio”.

    “Vamos a votar a favor del proyecto, pero solicitando votación separada de esa enmienda para permitir que una comisión mixta perfeccione el texto de modo que tengamos una norma firme, clara y realmente aplicable”, planteó.

    En el mismo tenor, el diputado Marcos Ilabaca (PS) esbozó que “la técnica utilizada por el Senado es absolutamente deficiente y en eso debo compartir los dichos de la colega que acaba de intervenir porque hoy día lo que el Senado nos presenta es un producto donde se formula en realidad una figura mucho más amplia”.

    Por su parte, el diputado Cristián Contreras (PDG) expresó que “la redacción actual del proyecto genera un tipo en blanco y un concurso de leyes que podría terminar rebajando las penas, por ejemplo, para el tráfico de drogas vía pelotazos”. Añadiendo que rechazará el proyecto para que pase a comisión mixta para llegar a un acuerdo.

    El diputado Jaime Coloma (UDI) hizo énfasis en que “este proyecto va en la línea correcta, va en la dirección adecuada, porque se hace cargo de un problema que durante demasiado tiempo hemos normalizado”.

    Sin embargo, afirmó que “lamentablemente esta ley tiene ciertos vacíos y ciertos problemas. Por lo cual votaré en contra con el fin de que se vaya a comisión mixta y pueda ser arreglado”.

    Mientras que el diputado Andrés Celis (RN) expresó que votaría a favor del proyecto, pero es enfático al apuntar que no se deben quedar solo con esta iniciativa porque “mientras el Estado no recupere el control efectivo de los recintos penitenciarios, el crimen organizado va a seguir operando y los ciudadanos van a seguir pagando las consecuencias”.

    Por su parte, el diputado republicano Luis Sánchez expresó que el proyecto tiene “problemas”, criticando la misma norma respecto a los objetos prohibidos que no deben ser lanzados; por ello, sostuvo que, si bien es buen proyecto, buscaban enviarlo a comisión mixta.

    Más sobre:Cámara de DiputadosCárcelesPelotazosSeguridad penitenciariaComisión mixtaPolítica

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