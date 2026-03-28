Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par argentino y apunta a fortalecer cooperación bilateral

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo una reunión con su par argentino, Pablo Quirno, con el objetivo de reforzar la agenda de cooperación entre ambos países y proyectar nuevas áreas de integración bilateral.

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una mayor articulación entre Chile y Argentina, orientada al crecimiento económico y al fortalecimiento de los vínculos estratégicos.

“Con Argentina tenemos grandes oportunidades para ampliar nuestra cooperación en beneficios recíprocos para la ciudadanía. Buscamos impulsar una estrategia que permita estrechar los lazos y aprovechar las ventajas que tenemos”, afirmó Pérez Mackenna.

Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par argentino y apunta a fortalecer cooperación bilateral

En la cita se acordó trabajar en una hoja de ruta que contemple la optimización de los procesos fronterizos , así como el fortalecimiento de la cooperación en áreas clave como seguridad, energía y minería. Además, se abordaron iniciativas para promover el comercio y las inversiones entre ambos países.

En el marco de la reunión, el canciller argentino extendió una invitación del Presidente Javier Milei al mandatario chileno José Antonio Kast para realizar una visita oficial a Argentina.

“Agradezco la visita del canciller de Argentina a Chile y la invitación a visitar su país. Da cuenta del interés que tenemos por materializar una hoja de ruta conjunta que sea robusta en el desarrollo estratégico de ambas naciones”, agregó el jefe de la diplomacia chilena.

La reunión se enmarca en los esfuerzos de ambos gobiernos por profundizar la integración bilateral y consolidar una agenda común en temas de interés compartido.