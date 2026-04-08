¿Candidato a la presidencia UDI? Longueira organiza encuentro y activa su regreso a la vida partidaria

A mediados de marzo, en conversación con Radio Pauta, Pablo Longueira dejó abierta una puerta que en la UDI varios ya comenzaban a anticipar: una eventual candidatura para volver a encabezar el partido que ayudó a fundar. “Voy a evaluarlo, pero obviamente no lo descarto, para lo que quiero lograr”, sostuvo entonces, al ser consultado por la elección interna que el gremialismo deberá enfrentar a fines de este año.

Sus palabras no pasaron inadvertidas. Menos aún considerando que su retorno formal a la militancia -concretado en enero- marcó el cierre de un ciclo personal y político, luego de más de una década atravesada por la investigación del caso SQM, en el que finalmente fue absuelto a fines del año pasado.

Ese regreso, de hecho, fue anticipado por el propio Longueira en diciembre, en una masiva comida organizada por dirigentes históricos del partido. Ahí, frente a figuras como Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma y Joaquín Lavín, adelantó que en los meses siguientes comunicaría sus definiciones. Así lo hizo semanas después, a través de un mensaje en que explicitó su decisión de reinscribirse en la UDI y volver a colaborar políticamente.

En ese texto -dado a conocer por La Tercera- el exministro habló de una “nueva etapa” en su vida y de su intención de aportar, “con un granito de arena”, a la construcción de un país “más justo”. También vinculó el momento político actual con una “nueva transición”, en la que, a su juicio, la UDI debiese volver a tener un rol decisivo, evocando la impronta de la denominada “UDI Popular”.

A ese diagnóstico se suma otro de sus planes: una eventual candidatura municipal. En la misma entrevista radial, Longueira aseguró que proyecta competir como alcalde en 2028. “Voy a ir de alcalde en tres años más”, afirmó, explicando que busca cerrar su trayectoria pública en Conchalí, comuna donde inició su carrera política.

Pero mientras esas definiciones de mediano plazo toman forma, el exsenador ha optado por reactivar su vida partidaria.

A las 18.00 horas de este miércoles, en el Club Providencia, Longueira encabezará un conversatorio bajo el título “Reencuentro en torno a Jaime Guzmán”, en el marco de los 35 años del asesinato del fundador del gremialismo.

Según se detalla en la invitación, la actividad -que contará con la participación del historiador Alejandro San Francisco y Daniel Mansuy- girará en torno a la pregunta “¿Es posible un horizonte amplio de gobernabilidad?” y contempla, además, un espacio de camaradería posterior. Para quienes deseen asistir, el costo de adhesión es de $10.000.

La convocatoria, extendida directamente a varios militantes por el propio exministro, se da pocos días después de las actividades oficiales realizadas por la UDI en conmemoración de Guzmán y es vista al interior del partido como una señal adicional de su decisión de retomar protagonismo.

En el gremialismo, de hecho, sostienen que desde su reinscripción Longueira ha ido recuperando presencia pública y vida partidaria, en un despliegue que podría desembocar en la formalización de una candidatura a la presidencia de la colectividad. Un escenario que es seguido con atención por la actual directiva -encabezada por el diputado Guillermo Ramírez- y por la denominada “generación de recambio”, que apuesta por mantener el control del partido.

En paralelo, el exministro también ha vuelto a opinar con soltura sobre la contingencia. Antes de la conformación del gabinete de José Antonio Kast advirtió que algunos nombres serían “yogures con fecha de vencimiento”, cuestionando lo que consideró falta de rodaje político.

Más recientemente, criticó la decisión del Mandatario de no respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas, señalando que “hay cosas en las que hay que tener mirada país”.