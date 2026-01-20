SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    El exparlamentario aseguró que el habría hecho un esfuerzo para integrar a Kaiser en el gabinete. "Al no sentirse parte o sentirse libre, finalmente se empiezan a construir alternancias al gobierno", sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Faltan solo horas para que José Antonio Kast presente oficialmente al gabinete que lo acompañará desde el 11 de marzo en su gobierno. Sus ministros, eso sí, ya están confirmados. Una de las cosas que ha llamado la atención es la alta presencia de independientes y, por el contario, la baja representatividad de los partidos que serán oficialistas.

    Sobre ese punto el extimonel de la UDI, Pablo Longueira, fue crítico. En entrevista con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, el también exparlamentario acusó una “improvisación” en el diseño del gabinete.

    “No sé si hay un diseño del gabinete (…) pero en general yo te diría que esta es para mí una de las debilidades históricas de la derecha: la derecha política desconfía en la derecha política. Entonces, cuando llega al gobierno se olvida un poco de que son políticos los que han llegado al gobierno y recurren a muchas personas del mundo privado", sostuvo.

    En ese sentido, dijo creer que “hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto, ojalá esté equivocado. No voy a dar ejemplos”.

    Si bien, reconoció que una vez nombrados los secretarios de Estado pueden ser removidos, remarcó que es precisamente eso lo que se debe evitar.

    “Hay varios ministros (de Kast) que conozco y hay varios que no los conozco, y he conocido sus trayectorias a través de los medios de comunicación. No quiero opinar, pero sí me preocupa el nivel de improvisación”, señaló.

    Para el exministro de Sebastián Piñera la preocupación está en que ve que los partidos “están muy debilitados”.

    “Lo planteé siempre públicamente, creo que el gran desafío que tenía la instalación de este gabinete era que, simultáneamente, y tanto más importante para mí, la conformación de una coalición para darle respaldo político”, planteó.

    Longueira dijo que le “preocupa esta falta de estructuración de una coalición que le dé sustento y apoye al gobierno”.

    En ese sentido, criticó que no se hicieran los esfuerzos para sumar a Johannes Kaiser al gobierno de Kast. “Yo hubiera hecho un esfuerzo especial para que ocurriera, porque al final, al no sentirse parte o sentirse libre, finalmente se empiezan a construir alternancias al gobierno, tratan de diferenciarse y comienzan artificiosamente a construirse estas diferenciaciones para marcar perfiles distintos”.

    En definitiva, dijo ver “un modelo cerrado, y con el poder radicado en el segundo piso, y a mi ese modelo no me gusta”.

    Longueira señaló que, a su parecer, armar “este gabinete era muy fácil, muy sencillo. Creo que hacerlo bien era algo que se podría haber planificado de una forma más adecuada y haber evitado todos estos rumores, instalaciones, críticas que ya se han levantado antes de asumir”.

    Revisa la entrevista completa:

