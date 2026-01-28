El regreso del “coronel”: Pablo Longueira vuelve a militar en la UDI

Este miércoles en la mañana Pablo Longueira hizo llegar un mensaje al grupo de WhatsApp “UDI Congreso”: tras cinco años fuera del partido -al que renunció en 2021- informó que volvió a militar en la colectividad gremialista.

Longueira, uno de los denominados “coroneles” de la UDI que junto a Jaime Guzmán fundó el partido, adelantó su retorno al partido en la comida de desagravio que le hicieron a principios de diciembre. Esto, como una forma de poner punto final al proceso judicial de más de diez años que enfrentó el exministro de Economía a raíz de la investigación del caso SQM, del que fue absuelto a fines de octubre del año pasado.

Ahí, respecto a su futuro, frente a algunos dirgentes históricos del gremialismo como Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma y Joaquín Lavin, adelantó que en “en diciembre o enero sabrán lo que voy a hacer” .

Así lo hizo este miércoles.

“Queridos amigos, con profunda alegría les comunico antes que concluya el mes de enero, como les anticipé en esa masiva y maravillosa comida que ustedes le regalaron a mi familia que, después de un largo periodo de discernimiento, el día domingo me reinscribí en la UDI y ayer me han aceptado como militante”, parte señalando en el mensaje.

En esa línea agrega que “en esta nueva etapa de la vida que siento que estoy comenzando a vivir, quiero volver a colaborar, con un granito de arena, a construir un país más justo (...). Siento que en un momento político tan especial como el que estamos viviendo, mi deber es volver a colaborar para que esta nueva transición que comenzó con el triunfo del Plebiscito del 4 de septiembre del 2022, sea tan exitosa como la que nos tocó participar cuando retornamos a la democracia”.

Así, recalca que “tenemos nuevamente una oportunidad histórica de retomar el camino al desarrollo y creo que así como la UDI Popular fue decisiva en la transición anterior, también lo debe ser en esta oportunidad”.

Al final, si bien reconoce que “no será un desafío fácil”, convoca a un encuentro el próximo 1 de abril para reflexionar sobre “que nos pediría Jaime que hiciéramos hoy por Chile”.

Durante los meses de la campaña presidencial, el exministro fue crítico de la conducción de Chile Vamos y particularmente el fracaso de la coalición en realizar primarias amplias para definir a su candidato presidencial.

Durante las última semanas, en tanto, no ha dudado en cuestionar el gabinete de José Antonio Kast, acusando improvisación y que “varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”.

En la actual directiva, encabezada por el diputado Guillermo Ramírez, miran con atención los pasos de Longueira. Y es que creen que el dirigente de la denominada “vieja guardia” gremialista buscará volver a tener el control del partido que, en el pasado, encabezó.

Aunque falta tiempo para las elecciones internas del partido -que serán a fines de este año-, la “generación de recambio” apuesta por mantenerse en la mesa.