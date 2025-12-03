“En diciembre...”: la puerta que Pablo Longueira dejó abierta para su retorno a la política activa

Pablo Longueira en su evento de camaradería, acompañado de su esposa Cecilia Brinkmann. Foto: Andres Perez

Frente a más de mil personas, el conductor radial Sergio “Checho” Hirane presentó a Pablo Longueira.

Los aplausos y las arengas de los distintos dirigentes de la derecha presentes retumbaron en las paredes del salón del restaurant “Los Buenos Muchachos”, el lugar escogido para la comida de camaredería al extimonel UDI.

La cita fue organizada por cerca de 60 personalidades del sector, como una forma de poner punto final al proceso judicial de más de diez años que enfrentó el exministro de Economía a raíz de la investigación del caso SQM. A fines de octubre, fue absuelto junto a otros siete acusados en el juicio.

Antes de partir, Longueira sinceró su emoción: “La verdad es que no me merezco esto. Demasiado cariño, estoy muy emocionado. La verdad es que estoy impactado. No sé cómo llega tanta gente a hacer esto”.

Entre los asistentes se vio al exministro Andrés Chadwick, al senador Juan Antonio Coloma; el excandidato presidencial, Joaquín Lavín; las exministras Karla Rubilar e Isabel Plá; el alcalde de Santiago, Mario Desbordes y su par de Zapallar, Gustavo Alessandri y los parlamentarios electos Rodolfo Carter, Francisco Orrego, Camila Flores y otras figuras de la “vieja guardia” gremialista como Víctor Pérez.

Longueira saluda a Andrés Chadwick y a Juan Antonio Coloma. Foto: Andrés Pérez (La Tercera). Andres Perez

Tras el ingreso de Longueira con We Are The Champions de Queen y mientras se proyectaban frases del gremialista, Lavín, uno de los más cercanos a Longueira, tomó la palabra.

Según presentes, el exalcalde de Las Condes, lo impulsó a no retirarse de la política y asumir un rol en la nueva reconfiguración de la derecha. “Tus amigos no te creemos”, dijo Lavín al referirse a un supuesto repliegue de Longueira, motivando aplausos de los presentes.

Lo cierto es que tras los resultados de la primera vuelta, el exmilitante de la UDI se ha mantenido activo. Sin ir más lejos, al día siguiente de la elección, concedió una extensa entrevista en Desde La Redacción de La Tercera. Y a su llegada al restaurant, llamó a la derecha a crear una coalición amplia.

Pablo Longueira en su comida de camaradería. Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

“El gran desafío que tenemos hoy es crear una alianza que le dé mayorías al gobierno de José Antonio Kast, que creo que triunfará, y a partir de ahí crear una coalición lo más amplia posible”, dijo.

Longueira no esquivó el emplazamiento de Lavín y cuando tomó el micrófono aseguró que “en diciembre o enero sabrán lo que voy a hacer” . La frase la repitió cuando pasó por varias mesas a saludar a los presentes.

Sin dar pistas, varios lo interpretaron en dos sentidos: volverá a militar en la UDI o bien, asumirá un cargo en un eventual gobierno de José Antonio Kast.

Durante los últimos meses, criticó duramente la conducción de Chile Vamos. Particularmente, el fracaso de la coalición en realizar primarias amplias para definir a su candidato presidencial.

“Hay que reflexionar sobre qué estructura debiera tener la derecha, la centroderecha. ¿Cómo se van a ordenar estas tres derechas?“, dijo hace algunas semanas.