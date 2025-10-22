Pablo Longueira tras ser absuelto en juicio por caso SQM: “Nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia”
"Les dijimos que no íbamos a aceptar ningún arreglo. Y no lo acepté. Prefiero estos 10 años de batalla, porque puedo mirar a los ojos a todos, porque tengo la conciencia tranquila y puedo caminar con la frente en alto", señaló emocionado.
Emocionado y rodeado por cercanos, el histórico dirigente de la UDI Pablo Longueira festejó la decisión del 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de absolverlo a él y a otros siete acusados en el juicio por el caso SQM.
La investigación se inició a fines de 2014 y en febrero de 2023 partió el juicio.
Tras la audiencia en que se conoció el veredicto absolutorio, Longueira sostuvo un breve diálogo con la prensa en el Centro de Justicia de Santiago.
“Soy inocente. Soy un hombre honesto y esta que ha sido por lejos la peor batalla de mi vida, la gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca he tenido. Soy el político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron. A pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia“, manifestó, resaltando lo “categórico” del dictamen.
Longueira agradeció a los abogados que lo defendieron durante una década de investigación Alejandro Espinoza y Joanna Heskia.
“Ellos son testigos de lo que hemos sufrido. El primer día, cuando nos anunciaron que nos iban a formalizar, junté a mis siete hijos, a mi señora y Alejandro fue a mi casa. Y les dijimos que no íbamos a aceptar ningún arreglo. Y no lo acepté. Prefiero estos 10 años de batalla, porque puedo mirar a los ojos a todos, porque tengo la conciencia tranquila y puedo caminar con la frente en alto", sostuvo.
“Cuando comencé este juicio tenía tres nietos y creo que ninguna cana. Hoy tengo veinte nietos. Y a ellos les dedico este triunfo. Hay tata para mucho rato”, cerró.
