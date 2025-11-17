Desde la Redacción 17 de noviembre: los guiños al electorado de Parisi y las duras autocríticas en Chile Vamos
En el día siguiente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y de los comicios parlamentarios, la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, y el conductor del programa de streaming de La Tercera, Rodrigo Álvarez, entrevistaron a Pablo Longueira (UDI), Daniel Núñez (PC), Sebastián Sichel, Arturo Squella (REP.) y Andrés Couble (FA), además de al director de Descifra Camilo Feres.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.