BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Chadwick, Coloma y otras 54 figuras de la derecha convocan a un encuentro masivo de camaradería para Pablo Longueira

    Tras ser absuelto por el caso SQM, un grupo transversal del sector hizo una invitación a una comida fijada para el martes 2 de diciembre, a las 20.30 horas, en el restaurante Los Buenos Muchachos de la comuna de Santiago.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    El exmilitante UDI, Pablo Longueira. MARIO TELLEZ

    La absolución de Pablo Longueira en el caso SQM abrió un nuevo capítulo en su retorno a la esfera pública. Hace algunos días, estuvo en La Tercera analizando el resultado electoral de su sector.

    Y a inicios de diciembre, se reencontrará con buena parte de la derecha en una cena de camaradería convocada por un grupo transversal de dirigentes, exautoridades y figuras históricas de la derecha, en un gesto público de respaldo tras el fallo de la justicia.

    La invitación -que comenzó a circular esta semana entre parlamentarios, exministros, empresarios y a la que accedió La Tercera- enmarca la actividad como un acto de “reconocimiento” al excandidato presidencial, subrayando que el exministro de Economía fue “injustamente perseguido” durante más de una década.

    El mensaje, firmado por 56 figuras, destaca la “valentía” con que Longueira y su familia enfrentaron el proceso judicial y plantea que la sentencia del Tercer Tribunal Oral “reivindicó su inocencia”.

    El encuentro quedó fijado para el martes 2 de diciembre, a las 20.30 horas, en el restaurante Los Buenos Muchachos, en Santiago Centro, con un valor de entrada gestionado a través de una plataforma de tickets digital.

    “Como gran chileno, amante de su patria, quiere dejar atrás, perdonando a quienes le infringieron tanto dolor, pero es de justicia que el cierre de tan odiosa persecución sea en el cariño de los que le estamos agradecidos por lo mucho que ha aportado a nuestro país”, dice el mensaje.

    Entre los convocantes figuran exministros como Andrés Chadwick, Hernán Larraín, José Ramón Valente y Patricio Melero; históricos de la UDI como Carlos Bombal, Juan Antonio Coloma y Claudio Alvarado; parlamentarios en ejercicio como el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, Luciano Cruz-Coke y Francisco Undurraga; figuras de RN como la secretaria general Andrea Balladares, el alcalde de Santiago Mario Desbordes, el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri y la ex-RN Karla Rubilar; empresarios como Wolf Von Appen y un ex Chile Vamos -hoy simpatizante del Partido Republicano- como Rodolfo Carter.

    La amplitud de las firmas refleja un alineamiento poco usual en un sector que atraviesa tensiones internas tras la elección del 16-N.

    Uno de los organizadores, el alcalde Gustavo Alessandri, señala que “nos organizamos un grupo de personas que nos une el ejemplo de vocación de servicio, capacidad de diálogo y que siempre en todos los cargos que ha ocupado en su vida pública Pablo Longueira fue capaz de sobresalir potenciando el interés nacional por sobre el individual o un sector político o partido”.

    Y agrega: “Podemos mencionar cuando salvó a la DC, el 2001, el gobierno de Ricardo Lagos 2003, distintos acuerdos legislativos (...). Estamos convencidos que la persecución que vivió por 11 años él y su familia por parte del ministerio público fue totalmente innecesaria, injusta, así lo señaló la justicia, es por esto que estamos organizando una comida de agradecimiento”.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaPablo LongueiraUDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros rescata a montañistas que sobrevivieron a tragedia de Torres del Paine

    Pardow empieza a perfilar su defensa en el Senado: “Aquí no ha habido una infracción a la Constitución ni a las leyes”

    Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    La sombra de Leiva en el cuestionado concurso de la corte para designar el interinato del Conservador de Santiago

    Eliminar IVA a remedios o reducir la espera en cáncer: qué tan factibles son las propuestas que podrían tomar Jara y Kast

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll

    Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Carabineros rescata a montañistas que sobrevivieron a tragedia de Torres del Paine
    Chile

    Carabineros rescata a montañistas que sobrevivieron a tragedia de Torres del Paine

    Pardow empieza a perfilar su defensa en el Senado: “Aquí no ha habido una infracción a la Constitución ni a las leyes”

    Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria

    La dura declaración de la CNC por la tragedia en las Torres del Paine
    Negocios

    La dura declaración de la CNC por la tragedia en las Torres del Paine

    Unimarc abre un nuevo supermercado en la comuna de Santiago

    Empresas de telecomunicaciones deben comenzar a activar bloqueo a sitios de apuestas online

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Chile sube tres puestos en el ranking FIFA, pero cierra el año fuera del top 50
    El Deportivo

    Chile sube tres puestos en el ranking FIFA, pero cierra el año fuera del top 50

    Reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas finaliza su tramitación y alista su paso a la Sala del Senado

    Rectora de la Universidad de Chile le golpea la mesa a Michael Clark: “Vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor
    Cultura y entretención

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    Noel Gallagher sale a saludar a sus fans en Chile: los cinco momentos que marcarán el show de Oasis en Santiago

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump
    Mundo

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?