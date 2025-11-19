Chadwick, Coloma y otras 54 figuras de la derecha convocan a un encuentro masivo de camaradería para Pablo Longueira

La absolución de Pablo Longueira en el caso SQM abrió un nuevo capítulo en su retorno a la esfera pública. Hace algunos días, estuvo en La Tercera analizando el resultado electoral de su sector.

Y a inicios de diciembre, se reencontrará con buena parte de la derecha en una cena de camaradería convocada por un grupo transversal de dirigentes, exautoridades y figuras históricas de la derecha, en un gesto público de respaldo tras el fallo de la justicia.

La invitación -que comenzó a circular esta semana entre parlamentarios, exministros, empresarios y a la que accedió La Tercera- enmarca la actividad como un acto de “reconocimiento” al excandidato presidencial, subrayando que el exministro de Economía fue “injustamente perseguido” durante más de una década.

El mensaje, firmado por 56 figuras, destaca la “valentía” con que Longueira y su familia enfrentaron el proceso judicial y plantea que la sentencia del Tercer Tribunal Oral “reivindicó su inocencia”.

El encuentro quedó fijado para el martes 2 de diciembre, a las 20.30 horas, en el restaurante Los Buenos Muchachos, en Santiago Centro, con un valor de entrada gestionado a través de una plataforma de tickets digital.

“Como gran chileno, amante de su patria, quiere dejar atrás, perdonando a quienes le infringieron tanto dolor, pero es de justicia que el cierre de tan odiosa persecución sea en el cariño de los que le estamos agradecidos por lo mucho que ha aportado a nuestro país”, dice el mensaje.

Entre los convocantes figuran exministros como Andrés Chadwick, Hernán Larraín, José Ramón Valente y Patricio Melero; históricos de la UDI como Carlos Bombal, Juan Antonio Coloma y Claudio Alvarado; parlamentarios en ejercicio como el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, Luciano Cruz-Coke y Francisco Undurraga; figuras de RN como la secretaria general Andrea Balladares, el alcalde de Santiago Mario Desbordes, el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri y la ex-RN Karla Rubilar; empresarios como Wolf Von Appen y un ex Chile Vamos -hoy simpatizante del Partido Republicano- como Rodolfo Carter.

La amplitud de las firmas refleja un alineamiento poco usual en un sector que atraviesa tensiones internas tras la elección del 16-N.

Uno de los organizadores, el alcalde Gustavo Alessandri, señala que “nos organizamos un grupo de personas que nos une el ejemplo de vocación de servicio, capacidad de diálogo y que siempre en todos los cargos que ha ocupado en su vida pública Pablo Longueira fue capaz de sobresalir potenciando el interés nacional por sobre el individual o un sector político o partido”.

Y agrega: “Podemos mencionar cuando salvó a la DC, el 2001, el gobierno de Ricardo Lagos 2003, distintos acuerdos legislativos (...). Estamos convencidos que la persecución que vivió por 11 años él y su familia por parte del ministerio público fue totalmente innecesaria, injusta, así lo señaló la justicia, es por esto que estamos organizando una comida de agradecimiento”.