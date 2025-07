Carmona defiende postulación de Jadue al Congreso y oficialismo se prepara para definir candidatos del pacto

En el Partido Comunista (PC) ya se encendieron las alertas. Luego de que el martes distintos dirigentes del oficialismo manifestaran que no les parece que Daniel Jadue, militante comunista, sea candidato a la Cámara de Diputados, desde su colectividad han tendido que responder.

Esto, debido a la situación judicial que enfrenta el exalcalde de Recoleta.

En conversación con radio Duna, el presidente del PC, Lautaro Carmona, reafirmó que el exalcalde de Recoleta está considerado dentro de los nombres de la colectividad pensados para integrar la lista parlamentaria con el resto del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC).

“Él está en el acuerdo. Todos los candidatos deben estar habilitados para serlo. Él no tiene inhabilidades para postularse”, aseguró.

“Obviamente todos los candidatos tienen que estar habilitados para ser candidatos. No podría ser candidato alguien que no tenga esa habilitación, cualquiera sea la razón (...). Por ahora, la información que nosotros tenemos es que no tiene inhabilidades para postularse”, agregó el timonel, en referencia a la situación judicial del exjefe comunal, por quien la Fiscalía prepara una acusación, en el marco del caso Farmacias Populares.

En el oficialismo es extendida la idea de que una candidatura parlamentaria de Jadue, en medio de su situación judicial, podría abrir no solamente un flanco a las demás postulaciones del eventual pacto unitario, sino también a la propia candidata presidencial de la alianza, Jeannette Jara (Partido Comunista). “Es una persona non grata en esta coalición”, dijo el martes el senador Juan Luis Castro (PS).

Sumado a eso, en la alianza de gobierno también hay preocupación por las vocerías que semanalmente Jadue emite, a través de su canal de YouTube. Hasta el cierre de esta edición, de hecho, se transmitía un nuevo capítulo de Sin Maquillaje. Fue en ese lugar en el que se adelantó a la decisión de Jara de renunciar a su militancia en el PC.

La tarde de este miércoles, los equipos negociadores de la alianza de gobierno -y de la DC- se reunieron nuevamente en la sede del Partido Socialista (PS), para intentar sellar un pacto electoral unitario antes del 18 de agosto.

“Vimos todos los distritos, los recorrimos todos, definimos su arquitectura: cómo se cierra cada distrito. Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. Lo que se puede ver es que estamos trabajando por la unidad. Lo que queda es empezar a mirar los candidatos y ver cuáles son más competitivos”, dijo Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal.

Será en esa conversación en que los negociadores comunistas -Bárbara Figueroa y Pablo Monje- tendrán que poner el nombre de Jadue sobre la mesa.