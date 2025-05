Catalina Pérez por arresto domiciliario en su contra: “Cumpliré la medida con la convicción de mi inocencia”

Tras una extensa audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenó arresto domicilio total y arraigo nacional en contra de la diputada Catalina Pérez, quien está bajo la mira del Ministerio Público por tres delitos de fraude al Fisco en el marco del caso Democracia Viva.

Luego de la formalización, su representante legal, Gonzalo Medina, entregó declaraciones a la prensa, señalando que estaban satisfechos ya que no dictaron prisión preventiva. También reiteró la “inocencia” de la parlamentaria.

Audiencia de formalización de la desaforada diputada Catalina Pérez, en el marco de la investigación por el caso de Democracia Viva. ALONSO SALVO/ATON CHILE

Minutos más tarde, Pérez sacó un breve comunicado a través de sus redes sociales para referirse a la situación.