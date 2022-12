Censuras a comisiones: el choque entre Paula Labra y Álvaro Carter al interior de Chile Vamos

Fue en medio de la sesión de sala de este martes que los diputados de Chile Vamos Paula Labra (RN) y Álvaro Carter (ind. UDI) se enfrascaron en una discusión, que fue presenciada por el resto de los legisladores en el hemiciclo. El tema de fondo fue la estrategia opositora de censurar comisiones en manos del oficialismo.

Particularmente la discusión se dio porque también se anunció que se buscará censurar la Comisión de Defensa, presidida por Andrés Jouannet, de Amarillos por Chile. Labra no estaría por apoyar la censura, un punto que le fue discutido por Carter en la sesión.

Ambos parlamentarios dieron a conocer a La Tercera sus versiones del momento, las que difieren.

“Se acercó a mi puesto sin saludar y con mucha agresividad que no me explico, sumado a que nunca he hablado con él, subiendo el tono”, dijo Labra sobre la situación, agregando que “la negociación del acuerdo está en manos de la jefatura de bancada, y en cualquier caso si tiene algún inconveniente debiera usar ese camino, que es lo que le intenté explicar todo el suceso”

La parlamentaria afirmó que luego Carter la “amenazó”, diciéndole que sus decisiones “podían tener consecuencias. Posteriormente comenzó a referirse hacia mí con calificativos. El diputado Carter al no quedar conforme con mi respuesta, me dijo que esto es política, a lo que respondí que mi manera de hacer política parecía ser distinta a la de él”.

Mientras que Carter dijo que “yo quiero entender que esto fue un mal entendido y una mala disposición al diálogo de parte de la diputada Labra y especialmente del diputado Frank Sauerbaum (que estaba al lado), quienes fueron muy reactivos ante una consulta que yo le hice a la diputada, cometiendo solo el error de no saludarla previamente”.

En esa línea, añadió que “yo nunca le he exigido nada a nadie y no será este el momento, porque lo único que se abordó en esta conversación era sincerar posturas respecto a que si la diputada, miembro de la Comisión de Defensa, respetará o no el acuerdo alcanzado por las bancadas. Por lo anterior, rechazo tajantemente cualquier acusación sobre una supuesta agresividad de mi parte. Nunca ha sido esa mi manera de trabajar y de relacionarme con los parlamentarios. La respuesta que recibí por parte de la diputada Labra no fue la que uno esperaría de un legislador, por eso es que me sorprende que ahora plantee haberse sentido agredida”.

La censura a Jouannet fue presentada por Carter, pero todavía no ha podido ser votada. Desde RN dicen que el diputado tiene intenciones de ser el próximo presidente de la comisión, y de ahí su interés en el tema. Mientras que otros creen que RN podría querer negarse a apoyar una acción contra Jouannet, en medio de los acercamientos que ese partido ha tenido con Amarillos por posibles alianzas.

Hasta ahora Chile Vamos no ha concretado todas las censuras pretendidas, luego de anunciar una ofensiva para presidir 13 comisiones en la Cámara Baja.