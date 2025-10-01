SUSCRÍBETE
Chile asume presidencia del Consejo Permanente de la OEA

"Nuestro país asume con responsabilidad y compromiso este rol de liderazgo”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

José NavarretePor 
José Navarrete

Desde este miércoles 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2025, Chile ejercerá la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Se trata del principal órgano de concertación política de la organización tras la Asamblea General.

“En un contexto internacional caracterizado por crecientes desafíos al sistema multilateral y al orden internacional basado en reglas, así como por amenazas a la seguridad, la democracia y los derechos humanos en las Américas, nuestro país asume con responsabilidad y compromiso este rol de liderazgo”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Según destacan, durante su presidencia, Chile “promoverá un diálogo abierto y constructivo orientado a generar consensos y a fortalecer el multilateralismo regional”.

“Para ello, se impulsarán debates en torno a tres prioridades fundamentales: gestión responsable de los recursos de la OEA, condición esencial para garantizar la sostenibilidad institucional y la eficacia de sus mandatos; defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos, y atención prioritaria a la crisis multidimensional en Haití”, precisó el Minrel.

Asimismo, la Cancillería resalta que la presidencia de Chile Consejo Permanente de la OEA en estos tres meses será una oportunidad para reafirmar el compromiso del país “con el multilateralismo efectivo, el respeto a los derechos fundamentales y la búsqueda de soluciones colectivas a los desafíos que enfrenta la región”.

La OEA es encabezada actualmente por Albert Ramdin (Surinam), quien bajo la presidencia chilena de la Asamblea General, fue proclamado como secretario general. Chile apoyó su candidatura.

Hace unos meses, el embajador Sebastián Kraljevich, tras una propuesta del secretario general de la entidad con sede en Washington asumió las funciones de “secretario para el Fortalecimiento de la Democracia”.

