“Chile no acepta ningún tipo de tutelaje”: Boric responde a orden de “vigilancia” de Trump a embajadores
El Mandatario chileno indicó que "nuestra soberanía no se negocia", rechazando las medidas tomadas por la administración estadounidense.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, sostuvo a través de sus redes sociales que “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje”.
¿Por qué hizo esa declaración? Fue luego que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera nuevas directrices a sus embajadores para que identifiquen y reporten gobiernos latinoamericanos que estén apoyando el aborto, la eutanasia y políticas vinculadas a la diversidad.
El anuncio del gobierno estadounidense fue a través del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, y tienen como objetivo combatir “ideologías destructivas” como denominan desde la administración de Trump.
Ante ello, el Presidente Boric reaccionó rechazando la medida a través de su cuenta en Instagram, donde compartió una historia con la noticia y escribiendo: “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia”.
Esto se da en medio del anuncio del gobierno de presentar una carta de protesta a la administración estadounidense, luego de que el nuevo embajador designado por el presidente Donald Trump indicara que las declaraciones del Presidente Boric a su homólogo estadounidense por las decisiones de éste en temas medioambientales “dañan al pueblo chileno”.
