“Chile no acepta ningún tipo de tutelaje”: Boric responde a orden de “vigilancia” de Trump a embajadores

El Presidente de la República, Gabriel Boric, sostuvo a través de sus redes sociales que “ Chile no acepta ningún tipo de tutelaje ”.

¿Por qué hizo esa declaración? Fue luego que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera nuevas directrices a sus embajadores para que identifiquen y reporten gobiernos latinoamericanos que estén apoyando el aborto, la eutanasia y políticas vinculadas a la diversidad.

El anuncio del gobierno estadounidense fue a través del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, y tienen como objetivo combatir “ideologías destructivas” como denominan desde la administración de Trump.

Ante ello, el Presidente Boric reaccionó rechazando la medida a través de su cuenta en Instagram, donde compartió una historia con la noticia y escribiendo: “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia ”.

Esto se da en medio del anuncio del gobierno de presentar una carta de protesta a la administración estadounidense, luego de que el nuevo embajador designado por el presidente Donald Trump indicara que las declaraciones del Presidente Boric a su homólogo estadounidense por las decisiones de éste en temas medioambientales “dañan al pueblo chileno”.