    Política

    “Chile vive un momento importante”: la declaración con que Michelle Bachelet da un espaldarazo a Jeannette Jara

    La ex jefa de Estado se reunió esta mañana con la carta presidencial del oficialismo. Mediante una misiva que lleva su firma, Bachelet destacó que Jara es "seria, responsable y dedicada".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La expresidenta Michelle Bachelet se reunió en un desayuno durante esta jornada con la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, un gesto de cara al balotaje del próximo 14 de diciembre, donde se medirá con el republicano José Antonio Kast.

    El encuentro se da en la previa al viaje de Bachelet iniciará en los próximos días a China y Nueva York, Estados Unidos; en medio de su despliegue para obtener la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

    Luego del encuentro, la exmandataria señaló mediante una declaración, estampada con su firma, que “Chile vive un momento importante. En cada proceso electoral he creído que lo esencial es fortalecer nuestra democracia: participar, informarse y escuchar con respeto".

    “A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ellas: una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”, afirmó en un apoyo directo a la abanderada del oficialismo.

    La exjefa de Estado sostuvo que “más allá de las diferencias propias de toda contienda, lo fundamental es que Chile avance con diálogo, estabilidad y respeto institucional. Los invito a participar, a informarse y a cuidar nuestra democracia, que siempre ha sido nuestro mayor patrimonio”, cerró Bachelet, en una declaración compartida por su oficina.

    Jara se refiere al encuentro con Bachelet

    La candidata presidencial oficialista se refirió esta tarde a la cita con la expresidenta Bachelet.

    La abanderada señaló que “hoy nos reunimos muy temprano con la Presidenta Michelle Bachelet, con quien siempre es un orgullo poder conversar y compartir experiencias, y que ha sido, yo diría, un tremendo orgullo para nuestro país”.

    “Hablamos del futuro de Chile, de las mujeres, de los derechos que las mujeres hemos conquistado con tanto esfuerzo y sacrificio, y con la esperanza de que sigamos avanzando en ese mismo camino”, agregó Jara.

    “La Presidenta Bachelet al igual que el día de hoy, muchas veces ha tenido la enorme gentileza de compartirme su experiencia. Una líder no solo nacional, sino que también mundial, lo cual me parece muy necesario, pero además le estoy muy agradecida”, cerró.

