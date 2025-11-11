Codina y consultas a Kast sobre temas de DD.HH.: “Están dando manotazos de ahogado y uno de esos es poner temas que dividen a Chile”

Durante la mañana de este martes el integrante del comando de José Antonio Kast, German Codina, se refirió al debate de Anatel realizado durante la noche del lunes y al cruce que existió entre Jeannette Jara y el candidato republicano en materia de Derechos Humanos, donde la candidata oficialista acusó a Kast de evitar dar respuestas.

“Es evidente que están dando manotazos de ahogado, y uno de esos es poner temas que dividen a Chile en vez de los temas que unen”, señaló Codina.

Codina, en conversación con Radio Duna, además acusó un interés político en el cambio realizado a Punta Peuco a un penal común apuntando que “es evidente que cuando el Presidente de la República instala en la última semana de elecciones, nuevamente el tema de Derechos Humanos, lo que hace fundamentalmente es tratar de dividir, envalentonar a una izquierda extrema”.

“Es evidente que hay un interés político por parte del Presidente, del equipo de Jeannette Jara, y obviamente José Antonio Kast no cae en toda esta instrumentalización que hace la izquierda históricamente”, mencionó.

Cristal antibalas

En la ocasión, Codina además abordó el uso de un cristal blindado por parte del candidato en su cierre de campaña en Viña del Mar, señalando que “no existen iniciativas propias en seguridad cuando tú tienes escoltas”.

Según mencionó “los candidatos, y a mí me tocó ser alcalde, y lamentablemente por los distintos riesgos y amenazas de estar casi cinco años con escolta, uno no tiene autoridad sobre las personas de seguridad, porque tú no eres ni un experto en seguridad”.

De acuerdo a lo que añadió, “evidentemente eso queda delegado en las personas de Carabineros que trabajan a tu lado”.

En la ocasión, además se refirió a los cuestionamientos que surgieron al respecto desde la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei y Jeannette Jara apuntando que " lo extraño es que aquellos que sí aceptaron la escolta, porque entienden que hay riesgos, sean los primeros que están criticando a José Antonio Kast cuando los equipos de seguridad toman medidas preventivas, y obviamente siempre los equipos lo hacen a sabiendas de que existen riesgos".

“No existen iniciativas propias en seguridad cuando tú tienes escoltas”, agregó, enfatizando que “en manos de ellos está la seguridad y a mí me parece muy bien que sea de un organismo con total competencia como ellos”.