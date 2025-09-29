Comando de Jara se reúne con Antonio Walker y candidata confirma su retorno a debates con asistencia a foro organizado por la SNA

10 Septiembre 2025 Los Candidatos a las elecciones Presidenciales, Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Eduardo Artes, Harold Mayne Nicholls, Jose Antonio Kast y Marco Enriquez Ominami, llegan al Debate organizado por Chilevison. Foto: Andres Perez

Tras el debate que instaló el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, sobre la regularización de migrantes para contribuir a la fuerza laboral agrícola, el comando de Jeannette Jara sostuvo una reunión con el dirigenta para profundizar en el programa y sus aportes a la industria.

Así, este lunes, a la salida de la reunión Walker destacó la iniciativa de la candidatura oficialista y dio a conocer que Jara confirmó su asistencia al debate presidencial que se realizará el 27 de octubre en el marco del Enagro 2025.

El representante de la SNA afirmó que fue una “reunión muy productiva” y agradeció “la importancia que se le está dando a la agricultura”.

“Hay varios temas que profundizamos y espero que en la Enagro, cada uno de los candidatos presidenciales puedan exponer sus planes y su programa para el futuro de la agricultura chilena”, manifestó.

La regularización de migrantes también fue uno de los tópicos del encuentro. “Nosotros somos un sector que ha crecido muchísimo, así lo hizo ver Luis Escobar, que genera mucho empleo, tenemos que hacer las cosas bien”, añadió Walker.

La confirmación de Jara en el debate de agricultura se da luego de una larga ausencia en los foros con los demás contendores, quienes la han emplazado a unirse a las discusiones.

El último espacio al que asistió fue organizado por Chilevisión el 10 de septiembre. En ese entones, la exministra se enfrentó a los ocho contendores a La Moneda y realizó una autocrítica por el tono confrontacional que mantuvo durante el programa, particularmente ante José Antonio Kast.

Tal fue el ímpetu de la candidata que reconoció una mala estrategia. “Yo no soy candidata profesional, yo no estudié para ser candidata. Tenía al lado mío a Kast que ha sido candidato tres veces. MEO que esta es su quinta vez y Parisi es su tercera. Yo no me puedo comparar con la situación de ellos”, reflexionó.

En ese sentido, también dijo: "Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones cruzadas, pero claro, la responsabilidad es mía, así que la veo bien autocríticamente".

Desde entonces Jara se ha concentrado en desplegarse por las regiones de Chile, culminando su gira nacional en Santiago.