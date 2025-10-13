Comando de Jara acusa a Kast de mentir sobre cifras de funcionarios públicos y arremete contra Valenzuela por dichos de “parásitos”

Desde Londres 76, el comando de Jeannette Jara reprochó la postura de Cristian Valenzuela, asesor de José Antonio Kast, quien en una columna de opinión de La Tercera afirmó que el Estado “está drenado por parásitos”.

“En Chile, el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín. Son los mismos de siempre, los que han hecho del gasto público una industria y de la política una repartija”, expresó el director de Comunicaciones del Partido Republicano.

Las declaraciones de Valenzuela fueron respaldadas por Kast en la emisión de este lunes del programa Desde la Redacción de La Tercera.

Ante esto, la diputada y vocera de Jara, Gael Yeomans (FA) criticó la expresión de Valenzuela y aludió a los múltilples trabajos del asesor en el aparato estatal.

“Él fue funcionario público. De hecho, es exjefede gabinete de un ministro. En ese momento le pagaban más de cuatro millones mensuales. Lo que actualmente, cierto, al dinero de hoy serían más de ocho millones. Entonces, si hablamos de parásitos, chuta. Parece que tiene tejado de vidrio", señaló.

Asimismo, cuestionaron la insistencia de Kast de replicar que el gobierno central contrató a 100 funcionarios públicos. Cifra que fue desmentida por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien aclaró que el aumento de trabajadores corresponde a "instituciones como los municipios, que son autónomos, así como en trabajadores de la salud o quienes fueron traspasados desde los municipios a los servicios de educación (SLEP)”.

La parlamentaria manifestó que el republicano “le porfía a la verdad. No puede seguir mintiendo cada día”.

“Cuando señala este estudio que supuestamente va a despedir 100.000 funcionarios que supuestamente habría contratado este gobierno. Primero, se ha dicho en más de una oportunidad que estamos hablando de funcionarios de la salud, de los SLEP. O sea, ¿quiere dejar sin funcionarios que se hagan cargo de la salud de los chilenos? ¿De la salud pública? ¿O de la educación pública? Por eso nosotros decimos que es tan irresponsable que pone en riesgo los beneficios sociales que ya están garantizados por las personas. Entonces, ¿qué se pone en riesgo? La atención primaria de salud. Eso es lo que está diciendo directamente al señalar este tipo de medida", zanjó la portavoz de la candidatura.