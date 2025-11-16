Nueva Zelanda y Australia: comienzan a cerrar primeras mesas de chilenos que votan en el exterior

Comienzan a cerrar primeras mesas de chilenos que votan en el exterior.

A las 08.00 horas del domingo en Nueva Zelanda, 16 horas antes de la apertura oficial en territorio chileno, se dio inicio a la votación de los chilenos en el exterior para las elecciones presidenciales de 2025, con los dos puestos habilitados en ese país, en las ciudades de Auckland y Wellington, y ya comienzan a salir los primeros resultados.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, sostuvo una conversación telemática con la cónsul Mariana Koffman, quien preside la Junta Electoral en Nueva Zelandia, con lo que dio inicio a la apertura de las mesas receptoras de sufragio en el extranjero.

En la ocasión explicó que en esta oportunidad podrán votar en el extranjero 160.935 personas en 118 locales de votación desplegados en 64 países, lo que representa un aumento del 20% del padrón respecto del año 2023.

“El padrón electoral ha ido creciendo de manera muy importante y sistemática en los últimos años. Esto demuestra claramente un interés muy importante en los procesos electorales, un gran compromiso por lo demás”, sostuvo la subsecretaria.

Desde 2017, los chilenos que residen en el exterior pueden ejercer su derecho a sufragio en plebiscitos nacionales, elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República y elecciones presidenciales.

Sin embargo, no pueden votar en las elecciones de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales.

Primeros conteos

El Servel dará a conocer los resultados oficiales a partir de las 18 horas, pero según datos preliminares dados a conocer por Mega, en Nueva Zelanda la primera mayoría la habría tenido Jeannette Jara con un 55,3% de los votos, seguida de Johannes Kaiser con 14,02%.

En el tercer y cuarto lugar se ubicarían José Antonio Kast y Evelyn Matthei con 10,39% y 9,46%, respectivamente.

En Australia, en tanto, el primer lugar también lo tendría Jara con 45,17%, seguida de Johannes Kaiser con 16,94%, José Antonio Kast con 15,72% y Evelyn Matthei con 14,09%.