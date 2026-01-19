Comisión de Gobierno de la Cámara suspende sesión y posterga votación de reforma política de Elizalde

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados suspendió la sesión que tenía programada para las 13.30 horas de este lunes, en que se votaría la reforma política del Ejecutivo que busca “promover la gobernabilidad“, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje.

La cancelación de sesión se produce en medio de la catástrofe por los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble.

El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (PR), de hecho, confirmó que la postergación fue a solicitud de La Moneda.

“El gobierno tomó contacto conmigo para solicitar postergar la votación del proyecto complementario del sistema político, toda vez que el ministro del Interior (Álvaro Elizalde) se encuentra en la zona de combate a los incendios forestales en el sur del país. He accedido a esta solicitud dado que hoy la prioridad está en responder la emergencia y luego, en coordinación con el gobierno, fijaremos el itinerario legislativo de este proyecto de ley”, dijo.

La iniciativa, encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se encuentra con urgencia de discusión inmediata desde el pasado miércoles 7 de enero.

Dicho movimiento del Ejecutivo se debió a que, tras el paso legislativo por el Senado, la iniciativa gubernamental llegó a manos de la Cámara, donde permanece congelada, desde septiembre de 2025, otra reforma política complementaria, diseñada por un grupo transversal de senadores.

Esa otra propuesta modifica la Constitución para establecer causales de cesación del cargo a aquel legislador que renuncie a su partido o su bancada y para fijar un umbral de 5% de los votos para acceder a la representación en la Cámara.

El problema es que en esta otra rama del Congreso hay una mayor resistencia a estos cambios al sistema político, debido a la mayor presencia de independientes y de parlamentarios de los llamados partidos chicos o de grupos díscolos.