SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Despachan a sala reforma al sistema político con norma que permite la fusión de partidos en disolución

    Entre otros aspectos, el proyecto establece que en lugar el 0,25% del total de votos emitidos en cada región, los partidos reúnan 0,3% del padrón para constituirse.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Valparaíso, 3 de marzo 2026 La ministra Segpres, Macarena Lobos, durante la comisión de Gobierno Interior. Foto: Sebastian Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados despachó a sala una de los proyectos que el Ejecutivo deseaba impulsar a pocos días del fin del actual ciclo parlamentario: la reforma al sistema político que, en palabras del gobierno, busca evitar la fragmentación y promover la gobernabilidad.

    La ministra secretaría general de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind) destacó al cierre de la sesión que “hoy día hemos avanzado, teníamos un diagnóstico común respecto a la necesidad de avanzar en minimizar la fragmentación del sistema político sin afectar la representatividad, como nos mandató el Presidente Boric, hemos dado un paso en la comisión”.

    Lobos aseveró que para ello fueron claves algunas de las adecuaciones que hizo el Ejecutivo, como la modificación que se hizo a una de las indicaciones que salió del Senado: en lugar del 0,5% del padrón electoral, los partidos requerirán como mínimo 0,3% -vale decir, 46 mil firmas- para constituirse. Cabe mencionar que en la normativa vigente este guarismo es de 0,25% del total de votos emitidos en la última elección de diputados en cada región.

    Con todo, Lobos lamentó que “con ocasión del debate de este proyecto, surgieron, como lo dijimos desde el principio, una serie de cuestiones que no tienen a la base el proyecto y que tienen que ver más bien con la aplicación de la ley vigente, de la causal de disoluciones de los partidos".

    De todas maneras, dijo Lobos, buscaron hacerse cargo de esa inquietud con la propuesta “excepcionalísima” de que los partidos en causal de disolución, siempre y cuando tuvieran un parlamentario electo en los últimos comicios pudieran fusionarse con otra colectividad que haya obtenido el 5% de la votación a nivel nacional. La misma posibilidad corría para las tiendas con cuatro parlamentarios electos.

    “A nosotros nos parece muy importante que se mantenga ese criterio y esa perspectiva. Lo vamos a evaluar, creemos que la indicación del Ejecutivo es lo máximo que se puede avanzar en esta dimensión como un gesto relevante para efectos de compatibilizar el objetivo del proyecto sin desnaturalizarlo y por tanto, siguen etapas de votación de este proyecto y se verá ahí cómo continúa su tramitación”, argumentó, en vista de que esta indicación no se alcanzó a votar.

    Sí avanzó una indicación de la diputada Joanna Pérez -militante de Demócratas, hoy en disolución- que permitía la fusión de colectividades que no alcanzaron el umbral en la última elección. Este punto fue criticado por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien lo calificó como “un traje a la medida para Demócratas, para Evópoli”.

    “No es bueno lo que se aprobó, no es bueno cuando el Congreso hace de esta manera tan urgente trajes a la medida para partidos políticos que, con la actual ley, deben dejar de existir porque dejaron de tener respaldo ciudadano. Lo que se hizo es una indicación que lo que señala es que se aplica la ley, pero salvo en la elección acontecida en el año 2025, donde se hace una excepción especial para los partidos que hayan obtenido a lo menos un diputado, presentado por los mismos partidos que obtuvieron al menos un diputado”, apuntó Manouchehri.

    El proyecto también aborda el financiamiento público para los partidos. Lobos explicó que ello se traduce en que “no podrán acceder a financiamiento público aquellos partidos que no tienen representación parlamentaria, asimismo cuando un parlamentario se va a no ser todo un partido no puede llevarse el financiamiento, digamos, al partido que lo recibe, sino que se mantiene íntegramente en el de origen".

    “También se complementó eso con el tema de las asignaciones parlamentarias en las modificaciones a la ley orgánica, efectivamente, si un parlamentario o parlamentaria se cambia de comité, el financiamiento correspondiente a ese comité se mantiene en el comité de origen”, precisó.

    En lo que respecta a la disciplina partidaria, la secretaria de Estado planteó que la pérdida del escaño como sanción avanzará de forma paralela y complementaria a este proyecto de ley.

    Por su lado, el presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (Partido Radical) valoró que “esta es una reforma que el gobierno buscó sacar y, a mi parecer, logramos un gran acuerdo, en una comisión de Estado”.

    “Bajamos el porcentaje a un 0,3%. Se busca también que los partidos con representación política mantengan esa representación con las fusiones. Yo creo que llegamos a un buen acuerdo. Se habló de la violencia política también”, añadió. Oyarzo, además, abogó por “buscar en la sala poner la indicación del discolaje”.

    Más sobre:Reforma al sistema político

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    General Araya y condena por crimen de carabineros: “Nuestra institución, desde esa fatídica noche, jamás bajó los brazos”

    Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero

    Lo más leído

    1.
    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    2.
    Boric y Kast puertas adentro: los 25 minutos del inédito quiebre en el traspaso de mando

    Boric y Kast puertas adentro: los 25 minutos del inédito quiebre en el traspaso de mando

    3.
    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    4.
    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    5.
    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Leitao hace balance del trabajo para prevenir el reclutamiento criminal de menores y alertar de actividades delictivas
    Chile

    Leitao hace balance del trabajo para prevenir el reclutamiento criminal de menores y alertar de actividades delictivas

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico

    Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero
    Negocios

    Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero

    Ingresos del grupo Inchcape en Chile caen en 2025, pero resultados globales cumplen las expectativas

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad
    Tendencias

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia
    El Deportivo

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia

    Se realiza el lanzamiento del Mundial Femenino Sub 17 de vóleibol que se jugará en Chile

    Indignación en los vecinos: la grave acusación de indisciplina que involucra a jugador de Colo Colo

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos
    Mundo

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

    Abatir a Jamenei: Cómo la inteligencia israelí y la CIA decapitaron al régimen islámico

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”