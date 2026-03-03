Despachan a sala reforma al sistema político con norma que permite la fusión de partidos en disolución

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados despachó a sala una de los proyectos que el Ejecutivo deseaba impulsar a pocos días del fin del actual ciclo parlamentario: la reforma al sistema político que, en palabras del gobierno, busca evitar la fragmentación y promover la gobernabilidad.

La ministra secretaría general de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind) destacó al cierre de la sesión que “hoy día hemos avanzado, teníamos un diagnóstico común respecto a la necesidad de avanzar en minimizar la fragmentación del sistema político sin afectar la representatividad, como nos mandató el Presidente Boric, hemos dado un paso en la comisión”.

Lobos aseveró que para ello fueron claves algunas de las adecuaciones que hizo el Ejecutivo, como la modificación que se hizo a una de las indicaciones que salió del Senado: en lugar del 0,5% del padrón electoral, los partidos requerirán como mínimo 0,3% -vale decir, 46 mil firmas- para constituirse. Cabe mencionar que en la normativa vigente este guarismo es de 0,25% del total de votos emitidos en la última elección de diputados en cada región.

Con todo, Lobos lamentó que “con ocasión del debate de este proyecto, surgieron, como lo dijimos desde el principio, una serie de cuestiones que no tienen a la base el proyecto y que tienen que ver más bien con la aplicación de la ley vigente, de la causal de disoluciones de los partidos".

De todas maneras, dijo Lobos, buscaron hacerse cargo de esa inquietud con la propuesta “excepcionalísima” de que los partidos en causal de disolución, siempre y cuando tuvieran un parlamentario electo en los últimos comicios pudieran fusionarse con otra colectividad que haya obtenido el 5% de la votación a nivel nacional. La misma posibilidad corría para las tiendas con cuatro parlamentarios electos.

“A nosotros nos parece muy importante que se mantenga ese criterio y esa perspectiva. Lo vamos a evaluar, creemos que la indicación del Ejecutivo es lo máximo que se puede avanzar en esta dimensión como un gesto relevante para efectos de compatibilizar el objetivo del proyecto sin desnaturalizarlo y por tanto, siguen etapas de votación de este proyecto y se verá ahí cómo continúa su tramitación”, argumentó, en vista de que esta indicación no se alcanzó a votar.

Sí avanzó una indicación de la diputada Joanna Pérez -militante de Demócratas, hoy en disolución- que permitía la fusión de colectividades que no alcanzaron el umbral en la última elección. Este punto fue criticado por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien lo calificó como “un traje a la medida para Demócratas, para Evópoli”.

“No es bueno lo que se aprobó, no es bueno cuando el Congreso hace de esta manera tan urgente trajes a la medida para partidos políticos que, con la actual ley, deben dejar de existir porque dejaron de tener respaldo ciudadano. Lo que se hizo es una indicación que lo que señala es que se aplica la ley, pero salvo en la elección acontecida en el año 2025, donde se hace una excepción especial para los partidos que hayan obtenido a lo menos un diputado, presentado por los mismos partidos que obtuvieron al menos un diputado”, apuntó Manouchehri.

El proyecto también aborda el financiamiento público para los partidos. Lobos explicó que ello se traduce en que “no podrán acceder a financiamiento público aquellos partidos que no tienen representación parlamentaria, asimismo cuando un parlamentario se va a no ser todo un partido no puede llevarse el financiamiento, digamos, al partido que lo recibe, sino que se mantiene íntegramente en el de origen".

“También se complementó eso con el tema de las asignaciones parlamentarias en las modificaciones a la ley orgánica, efectivamente, si un parlamentario o parlamentaria se cambia de comité, el financiamiento correspondiente a ese comité se mantiene en el comité de origen”, precisó.

En lo que respecta a la disciplina partidaria, la secretaria de Estado planteó que la pérdida del escaño como sanción avanzará de forma paralela y complementaria a este proyecto de ley.

Por su lado, el presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (Partido Radical) valoró que “esta es una reforma que el gobierno buscó sacar y, a mi parecer, logramos un gran acuerdo, en una comisión de Estado”.

“Bajamos el porcentaje a un 0,3%. Se busca también que los partidos con representación política mantengan esa representación con las fusiones. Yo creo que llegamos a un buen acuerdo. Se habló de la violencia política también”, añadió. Oyarzo, además, abogó por “buscar en la sala poner la indicación del discolaje”.