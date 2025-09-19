SUSCRÍBETE
La Tercera
Política

Con críticas a los extremos: el polémico adelanto de la franja electoral de Evelyn Matthei

La publicación de una pieza gráfica de la campaña de la abanderada de Chile Vamos desató una confusión: a primera hora del jueves, en un grupo de adherentes, se difundió una versión que incluía alusiones directas a líderes republicanos, las que -posteriormente- no figuraban en el post oficial de las redes de la candidata.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
Redes sociales Evelyn Matthei

A eso del mediodía de este jueves, las cuentas de Instagram y X de Evelyn Matthei comenzaron a difundir un video.

“Los chilenos sentimos que nuestro país perdió el rumbo. Sentimos mucho miedo”, parte diciendo la candidata en una voz en off que se intercala con imágenes de ella a lo largo del país y con ciudadanos en distintas actividades.

En medio del feriado de Fiestas Patrias, la pieza audiovisual de Matthei podría haber pasado inadvertida.

Sin embargo, antes de la publicación oficial en las redes de Matthei -a eso de las 10.00 horas- en diversos grupos de WhatsApp de adherentes a la candidata, comenzó a circular una versión del video que, cuando la locución de la abanderada hacía alusión a los procesos constituyentes (“nos envenenaron con discursos llenos de odio que invitaban a considerar a otros compatriotas como enemigos”), mostraba imágenes de los exconvencionales Rodrigo Rojas Vade, Daniel Stingo y el exconsejero republicano, Luis Silva.

El registro continúa con una critica al actual gobierno, mencionando que ingresaron al poder pretendiendo “aprovechar el caos para empujar una constitución que nos dividía”.

Acto seguido, hace referencia al segundo proceso constituyente, que contó con mayoría de representantes del Partido Republicano.

“Y luego, el otro extremo sintió que por fin era su turno y trabajando sin escuchar a nadie, fracasó rotundamente. Los extremos son un fracaso”, señala Matthei. En dicha versión, figura una imagen de la expresidenta del órgano, la republicana Beatriz Hevia.

Dicho registro circuló profusamente en X, desde cuentas que se identifican como adherentes a la candidata y que participan en grupos de mensajería donde se coordinan posteos en redes sociales. En la misma red social, entre quienes se identifican como simpatizantes de José Antonio Kast o del Partido Republicano, criticaron las referencias del video.

Así, la versión que dos horas más tarde fue difundida a través de los canales oficiales de la abanderada, era exactamente el mismo registro, pero no contenía la alusión a Silva ni a Hevia.

¿Qué ocurrió? Desde el equipo de la candidata evitaron profundizar en el tema, pero sí recalcaron que el material oficial es el que se difunde a través de las redes que pertenecen a Evelyn Matthei y no el que “espontáneamente” pueda divulgarse por otros medios.

La explicación -en todo caso- no termina por aclarar por qué dos horas antes del lanzamiento de la publicación de Matthei circuló un material fiel al que señalan como oficial, pero con las referencias a los dos exconsejeros republicanos. Incluso, los primeros registros de redes sociales datan de una primera publicación durante la noche del miércoles 17.

Asimismo, fuentes de republicanos aseguran que se percataron de esas dos versiones, pero que en ningún caso hubo un llamado de atención al comando de la abanderada.

No es primera vez durante la carrera presidencial que una pieza gráfica resulta en controversia.

Durante la primaria oficialista, el candidato Gonzalo Winter, en uno de los capítulos de la franja televisada, incluyó una breve aparición del exsubsecretario Patricio Tombolini en el marco del caso Coimas. Del mismo estilo que el video de Matthei, el excandidato presidencial -en voz en off- decía que Chile “puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”.

En ese mismo segmento se mostró a Augusto Pinochet y a Jorge Correa Sutil.

Esa vez, la polémica no se quedó solamente en las redes sociales. La exautoridad demandó a Winter y pidió el pago de $400 millones por la difusión de su imagen. Esto, por “perjuicios de naturaleza extrapatrimonial, daño moral y lesiones gravísimas” a su reputación.

