“Muchas gracias por esta invitación, por este debate, que me pilla en la recta final de una elección, así es que eso va a sentirse”.

Con esas palabras y adelantando parte de sus críticas durante el encuentro, la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, comenzó su intervención en el ciclo “Destrabando la permisología: simplificar y agilizar para volver a crecer”, organizado por Icare , en el que se enfrentó con la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei.

Con solo minutos de diferencia, las dos candidatas llegaron hasta las dependencias del instituto en la comuna de Las Condes, pasadas las 8 de la mañana y acompañadas por algunos de sus principales asesores.

Mientras Matthei lo hizo de la mano de su nueva jefa de gabinete, Carol Vargas; su jefe de campaña, Diego Paulsen; su jefe programático, Juan Luis Ossa, y su equipo de comunicaciones, la exministra del Interior hizo lo propio junto a su generalísima, Pía Mundaca, y algunos voceros como el diputado Vlado Mirosevic (PL) y el exministro Álvaro García.

También llegó hasta el lugar una de sus principales asesoras: la exjefa de la Segpres, Ana Lya Uriarte.

La expectativa era alta. Y es que la cita entre ambas abanderadas se da en medio del paso al frente de sus respectivos contrincantes José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (PC) en las encuestas. Esto, a solo unas semanas de la primaria en el oficialismo.

Con enfrentamientos por permisología y acuerdo Codelco-SQM: el primer duelo entre Tohá y Matthei en Icare. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En ese contexto, no sorprendió que fuera Tohá la que decidiera dar el primer golpe. Tal como lo había adelantado, la candidata se enfrentó en varias ocasiones a Matthei.

Así, tras una presentación de los exministros Juan Carlos Jobet e Ignacio Briones y un saludo para la foto entre ambas candidatas, la abanderada del Socialismo Democrático no dudó en apuntar contra las cartas presidenciales de la oposición.

“Hay muchos planteamientos hoy día circulando desde la derecha, incluida la candidata Matthei, que piensan que vamos a crecer con recetas que se parecen un poco a las que se vieron en los años 80 (...). Estamos en un mundo en el que no creo que esas recetas vayan a funcionar”, planteó, mientras Matthei tomaba notas en un cuaderno.

Más tarde, la abanderada de Chile Vamos respondió y aseguró que “obviamente que esto no son los 90″.

Pero ese no fue el único emplazamiento de Tohá. Ya avanzado el debate, la exministra defendió el acuerdo por el litio con Coldeco y SQM, el que ha sido cuestionado por Matthei.

“Tenemos un gobierno que hizo una cosa audaz para sacar adelante el sector del litio rápido. Resultado: la política de derecha obstaculizando, incluida la candidata. Algunos también en la izquierda. Eso es lo que nos traba”, criticó Tohá, lo que llevó a la exalcaldesa a explicar sus cuestionamientos al acuerdo.

“Cuando estoy hablando del litio no me opongo porque sí, eso se hace siempre mediante una licitación. Y si se la puede ganar SQM, no tengo ningún problema, pero que haya una licitación abierta, donde todo el mundo sepa cuáles son las bases“, respondió.

Sobre la discusión en torno a la permisología, Tohá aseguró que “muchas veces, para tratar esto, se hacen caricaturas sin conocer el sistema, armando respuestas que confirman nuestros propios sesgos”.

Así, afirmó que “lo que dice Evelyn da la idea de que saquemos a los funcionarios de izquierda, pongamos a puros de derecha y ahí vamos a andar bien. La verdad, primero no va a pasar y segundo ha habido varios gobiernos de derecha y esto no se ha arreglado”.

Esto, después de que la candidata de Chile Vamos asegurara que en Chile existe un componente ideológico en el sistema de permisos.

Así, Matthei no dudó en responder unos minutos después. “Le pediría a Carolina que no se enoje. Yo no estoy peleando con ella. No estoy peleando con este gobierno. No estoy peleando con nadie. Quiero sacar al país adelante”, apuntó.

Y agregó que “también le pediría que, por favor, no distorsione los argumentos. Yo, en ningún momento he dicho que hay que echar a la gente de izquierda ni poner gente de derecha. Hay gente de izquierda que ha hecho muy bien su trabajo”.

En esa línea, recalcó que “lo que tenemos que tratar de hacer es no caricaturizar lo que dice el otro, porque Carolina una y otra vez caricaturiza lo que yo he dicho, y después le pega la caricatura que ella misma construyó (...). Yo estuve absolutamente de acuerdo, por ejemplo, de llegar a un acuerdo en la reforma provisional. Y nos han criticado mucho para haber llegado a ese acuerdo".

Pero el tema no quedó ahí. Una vez finalizado el encuentro, en el posterior punto de prensa, Tohá no dejó pasar los dichos de Matthei y aseguró que “lo que vimos en el debate del día de hoy estuvo lleno de paradojas. Estuve con Evelyn Matthei, que dijo que ella había sido muy partidaria de los acuerdos para la reforma provisional, pero eso no fue así. Ella fue una piedra en el zapato en el proceso de la reforma provisional. Más bien le puso palitos".

Y recalcó: “En lugar de apoyar a la gente de su sector que estuvo ahí trabajando cada vez que se daba un paso, ella ponía peros, ponía objeciones y sembraba más bien las dudas".