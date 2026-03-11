Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

La Contraloría General de la República, desestimó la denuncia presentada por la utilización del Escudo Nacional en la banda presidencial por parte de José Antonio Kast.

La denuncia, que fue presentada por Luis Rendón Escobar, surgió luego de que se conociera la imagen oficial del presidente electo, donde aparece con la banda presidencial con el escudo en su centro.

De acuerdo a lo que argumentan desde Contraloría, “el artículo 2° de la Carta Fundamental no incluye expresamente la Banda Presidencial entre los emblemas nacionales, pues dicha norma sólo considera como tales la Bandera Nacional, el Escudo de Armas de la República y el Himno Nacional".

Según la denuncia, la utilización del escudo infringiría la ley N° 2.597, sin embargo desde el organismo sostuvieron que la finalidad de la ley es “únicamente determinar los colores y las proporciones de los símbolos patrios que individualiza”.

Es así como señalan “si bien dicho texto legal nada dice sobre la posibilidad de añadir el Escudo de Armas de la República a la Banda Presidencial, tampoco dice nada respecto de añadirlo a la Bandera Nacional”, añadiendo que el decreto N°1.534 de 1967, que reglamenta el uso de los emblemas nacionales, permite la presencia del emblema patrio en el estandarte presidencial.

Finalmente, desde Contraloría mencionan que la “Banda Presidencial con el Escudo de Armas de la República incluido en ella, ha sido utilizada oficialmente por diversos Presidentes de la República a lo largo de la historia de Chile, como ocurre, a modo de ejemplo, con los señores Pedro Montt Montt, Carlos Ibañez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos Morales y Gabriel González Videla, razón por la cual su incorporación y uso tampoco puede estimarse irregular, atendidos los precedentes oficiales ya indicados”.