Corte de apelaciones rechaza demanda de Giorgio Jackson contra 23 diputados de la UDI

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la demanda interpuesta por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en contra de 23 diputados de la UDI por haberlo vinculado al robo de 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2023, cuando los diputados enviaron una carta al Presidente Boric pidiendo la renuncia de Jackson y vinculándolo con el caso Convenios y el robo de los computadores.

Tras esto es que Jackson interpuso una demanda pidiendo una indemnización por daño moral y acusando que esta carta dañaba su honra y credibilidad.

De acuerdo a lo que señala la resolución, “no ha quedado acreditado que las expresiones que motivan la presente acción, se hayan emitido con animus injuriandi, pues analizado el contexto histórico en que se emiten, es posible descartar un fin de deshonra, sino más bien los hechos se avienen con el contexto político tantas veces aludido y con la finalidad que reconocen los demandados, en el sentido de querer hacer efectiva la responsabilidad política del señor Jackson, quien encabezaba la cartera de Desarrollo Social y Familia, para que dejara el cargo por una gestión que les merecía diversos reparos”.

Es así como apunta el documento de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que “se rechaza en todas sus partes, la demanda de indemnización de perjuicios de Folio 1, interpuesta por el abogado Miguel Schürmann Opazo, en representación de don Kenneth Giorgio Jackson Drago, ex Ministro de Estado, deducida en contra de veintitrés parlamentarios en ejercicio”.

Además agregan que “no se condena en costas a la parte demandante, atento lo expresado en el motivo décimo noveno de este fallo”.

Dentro del listado de los 23 demandados se encontraban los diputados Guillermo Ramírez, Jorge Alessandri, Joaquín Lavín, Juan Antonio Coloma, Henry Leal y Cristián Labbé, entre otros.