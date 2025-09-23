“Creo que hay mucho por hacer”: Rodrigo Goldberg se suma al comando de Jeannette Jara como encargado deportivo

La candidata presidencial Jeannette Jara presentó este martes al exfutbolista Rodrigo Goldberg como parte el encargado deportivo de su comando, destacando su “experiencia y compromiso”.

La abanderada sostuvo una reunión este martes con el exdelantero de la Universidad de Chile y agradeció su disposición, comentando que viene a aportar “en una construcción colectiva de los temas tanto deportivos, con una mirada estratégica del desarrollo nacional y cómo superamos algunos temas en torno al sedentarismo y a la falta de actividad física ”.

En tanto, Goldberg afirmó que “tengo una vasta experiencia no solamente en el fútbol, sino que también en la cobertura del deporte desde hace ya muchos años. Creo que es algo transversal, que merece ser atendido como tal, y se puede hacer mucho”.

El comentarista deportivo agregó que “me encanta poder ayudar, sobre todo desde la vereda de la experiencia del deporte, y creo que hay mucho por hacer, no solamente en el deporte competitivo de alta competencia , sino que también en lo que significa los barrios, los colegios, las empresas, en fin, y creo que es una linda oportunidad y estoy muy contento de estar acá”.

A través de Instagram, la exministra del Trabajo anunció la bienvenida del exseleccionado nacional, en donde indicó: “Damos la bienvenida a Rodrigo Goldberg, exseleccionado nacional y actual comentarista deportivo, quien se suma a nuestro comando en materias deportivas. Su experiencia y compromiso serán un gran aporte para fortalecer el deporte chileno y apoyar a quienes lo practican en todo el país”.

“Polaco” Goldberg

Apodado “Polaco”, Goldberg, de profesión ingeniero civil industrial de la Universidad San Sebastián, jugó en Universidad de Chile, Santiago Wanderers, Universidad Católica, Santiago Morning y Maccabi Tel Aviv de Israel.

En 2019 asumió como director deportivo ejecutivo de la Universidad de Chile. En 2021 renunció al club laico y regresó a los medios de comunicación. Actualmente se desempeña como comentarista deportivo.

Lineamientos deportivos

Fue este martes que la abanderada de Unidad por Chile anunció las líneas programáticas en materia deportiva, sumado al anuncio de la incorporación de Goldberg. La candidata del oficialismo explicó que desde su equipo se están trabajando cuatro líneas programáticas.

“Por un lado, todo el apoyo al deporte barrial, con un foco especial en los clubes de la ruralidad de nuestro país. En segundo lugar, el apoyo a las deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, facilitando la conclusión de sus carreras profesionales a fin de que no sea incompatible generar deportistas de alto rendimiento con la formación académica para la futura también reinserción laboral”, detalló Jara.

Como tercer punto, la abanderada dijo que se busca poner énfasis especial al desarrollo deportivo desde los mismos puestos laborales en las empresas. “En eso, con los empleadores queremos fortalecer una alianza y las federaciones deportivas a fin de poder tener un espacio en el cual podamos fomentar el deporte a todo nivel, como una cultura nacional”, manifestó.