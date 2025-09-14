Criteria reporta caídas entre los líderes: Jara encabeza preferencias, Kast le sigue y Matthei cierra en tercer lugar

Este domingo se dio a conocer la segunda medición de septiembre de la encuesta Criteria. La exministra del Trabajo y carta del oficialismo, Jeannette Jara, sigue liderando las preferencias en la carrera presidencial. Sin embargo, bajó 2 puntos en comparación a la encuesta de inicios del noveno mes del año, quedando con un 28%.

Le sigue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien sube un punto, dejando sus preferencias en 27%.

En tercer lugar se ubica la exalcaldesa de Providencia y abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que bajó tres puntos. El nuevo porcentaje es de 13%.

Más atrás aparecen Johannes Kaiser, con 8%; Franco Parisi, con 6%.

Esta vez, Harold Mayne-Nicholls obtuvo por primera vez en esta encuesta un 2%. Por último, está Marco Enríquez-Ominami, también con un 2%.

En la pregunta “¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?“, Jara obtuvo un 29%, Kast un 27%, Matthei un 13% y Kaiser un 10%.

Ahora bien, en los escenarios de segunda vuelta entre Kast y Jara, el candidato republicano obtendría un 46 % y la candidata oficialista un 35%.

En el caso hipotético de que Jara compita en una segunda vuelta con Matthei, la candidata del Partido Comunista sacaría un 33% y la candidata de Chile Vamos tendría un 40%.

Por último, si Franco Parisi pasara a segunda vuelta con Jeannette Jara, un 35 % votaría nulo, un 34% por Jara y un 31% por Parisi.

Aprobación a Boric y el gobierno

La aprobación del Presidente Gabriel Boric bajó un punto y se situó en el 31%, mientras que la desaprobación tuvo un alza de 1%, ubicándose en el 60%.

Sobre la evaluación del gobierno, un 62% desaprueba la gestión, mientras que quienes aprueban son el 30%. Lo anterior implicó un alza de un punto en la desaprobación en comparación a la primera medición de septiembre; y la caída de 1% en la aprobación comparando al último sondeo.

Evaluación de la oposición

En la segunda medición de septiembre, los encuestados también reportaron la mantención de 65% de desaprobación de la labor de los partidos de oposición a la actual administración de La Moneda. Por otra parte, la aprobación anotó un leve descenso, quedando en un 17%.

Voto obligatorio

Otro de los ítems abordados en el sondeo fue respecto a las percepciones de los consultados respecto al voto obligatorio de cara a las elecciones de noviembre de 2025.

En esa línea, un 28% de los encuestados planteó que el voto debería ser voluntario, anotando un descenso de 3% en comparación a la misma pregunta pero del sondeo del 24 de agosto. Por otra parte, un 72% dijo que el sufragio debería ser obligatorio, lo que implicó un alza del 5% en comparación a la medición anterior.

Un 78% de los encuestados dijo estar muy de acuerdo o de acuerdo con que el voto obligatorio le da más legitimidad a las elecciones, contra el 22% que dijo estar muy de acuerdo o en desacuerdo.

En ese sentido, un 67% de los consultados manifestó que el voto obligatorio debería tener multa para todos los chilenos y extranjeros habilitados para votar; un 24% dijo que no debería tener multa; y un 9% planteó que debería tener multa solo para los chilenos.