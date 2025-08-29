¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado
En las elecciones del 16 de noviembre próximo se renovarán los senadores de siete regiones: Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía, Aysén y Arica y Parinacota.
El próximo 16 de noviembre, además de llevarse a cabo las elecciones presidenciales también se realizarán los comicios parlamentarios. Ahí se definirá quien ocupará los escaños de siete de las dieciséis regiones del país en el Senado.
Cabe recordar que los senadores duran ocho años en el cargo y pueden ser reelegidos hasta por un período más, es decir, pueden estar 16 años consecutivos en sus labores. Las elecciones se realizan cada cuatro años, por lo que los cupos de una región se disputan en un espacio de dos comicios parlamentarios.
Este 2025 se renovarán los senadores de siete regiones: Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía, Aysén y Arica y Parinacota.
Con ello, cuatro años después, en 2029, corresponde la elección de los senadores de las otras nueve regiones: Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins, Biobío, Los Lagos, Magallanes, Los Ríos, Ñuble y Región Metropolitana.
Cabe señalar que el Senado está integrado por 50 senadores y cada región representa a una circunscripción senatorial. Algunas regiones eligen solo dos senadores, otras a tres y las más pobladas, cinco.
Arica y Parinacota (Dos escaños)
- José Miguel Durana Semir (UDI), Chile Grande y Unido
- Enrique Segundo Lee Flores (IND. DEM), Chile Grande y Unido
- Sandra Cecilia Zapata Velásquez (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Cinthia Vargas Morales (IND.PS),Unidad por Chile
- Vlado Mirosevic Verdugo (PL), Unidad por Chile
- Carmen Hertz Cádiz (PC), Unidad por Chile
- Claudio Ojeda Murillo (PH), Izquierda Ecologista Popular
- Andrea Chellew Stambuk (PH) Izquierda Ecologista Popular
- Friedrich Renard Mencía Poconi (PDG), Partido de la Gente
- Fernando Fernández (POP), Partido Popular
- Mauricio Paredes Escanilla (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- María Gamboa Contreras (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Tarapacá (Dos escaños)
- Luz Ebensperger Orrego (UDI), Chile Grande y Unido
- Lucrecia Mena Acosta (RN), Chile Grande y Unido
- Jorge Zavala Valenzuel (DEM), Chile Grande y Unido
- Renzo Trisotti Martínez (REP), Cambio por Chile
- Karen Heyne Bolados (REP), Cambio por Chile
- Solange del Carmen Jiménez Dinamarca (PSC), Cambio por Chile
- Danisa Alejandra Astudillo Peiretti (PS), Unidad por Chile
- Gonzalo Prieto Navarrete (PPD), Unidad por Chile
- Hugo Gutiérrez Gálvez (PC), Unidad por Chile
- Juan Carlos Huerta Moraga (PH), Izquierda Ecologista Popular
- Marta Beatriz Cortés Zapata (PDG), Partido de la Gente
- José Luis Paredes Cortés (PDG), Partido de la Gente
- Paola Andrea Alzamora Aguirre (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Atacama (Dos escaños)
- Rafael Prohens Espinosa (RN),Chile Grande y Unido
- Giovanni Calderón Bassi (IND-Evópoli), Chile Grande y Unido
- Nicolás Noman Garrido (UDI), Chile Grande y Unido
- Sofía Cid Versalovic (REP.), Cambio por Chile
- Ulises Carabantes Ahumada (REP.), Cambio por Chile
- Milka Mercedes del Canto Urrelo (IND. PSC), Cambio por Chile
- Yasna Provoste Campillay (DC),Unidad por Chile
- Daniella Cicardini Milla (PS), Unidad por Chile
- Arturo Fernández Díaz (IND. PI), Izquierda Ecologista Popular
- Marina Cáceres Carvajal (PI), Izquierda Ecologista Popular
- Sebastián Vicente Carmona Orquera (PDG), Partido de la Gente
Valparaíso (Cinco senadores)
- Andrés Longton Herrera (RN), Chile Grande y Unido
- Camila Flores Oporto (RN), Chile Grande y Unido
- Daniel Verdessi Belemm (DEM.), Chile Grande y Unido
- Monserrat Alessandri Spencer, (DEM.), Chile Grande y Unido
- María Paz Santelices Cañas (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- María José Hoffmann Opazo (UDI), Chile Grande y Unido
- Arturo Squella Ovalle (REP.), Cambio por Chile
- Alberto Soto Valenzuela (IND. REP), Cambio por Chile
- Soledad Loyola Vera (REP.), Cambio por Chile
- Julio Antonio Martínez Colina (PNL), Cambio por Chile
- Verónica Loreto Pía Vega Orellana (PNL), Cambio por Chile
- Esteban Hernán Barahona Contreras (PSC), Cambio por Chile
- Karol Aida Cariola Oliva (PC), Unidad por Chile
- Carolina Marzán Pinto (PPD), Unidad por Chile
- Diego Ibáñez Cotroneo (FA), Unidad por Chile
- Mónica Alicia Valencia Becerra (IND. PL), Unidad por Chile
- Jazmín Marion Aguilar Ortiz (PR), Unidad por Chile
- José Miguel Insulza Salinas (PS), Unidad por Chile
- Marcela Patricia del Sol Hallett (PDG), Partido de la Gente
- Claudio Abraham Uribe Hernández (PDG), Partido de la Gente
- Elías Ybo Canelo Pérez (PDG), Partido de la Gente
- Diego Alonso Cortez Barrera (PDG), Partido de la Gente
- Manuel Mauricio Woldarsky González (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Andrea Patricia Araya Toro (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Germán Correa Díaz (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Liliana Romero Toro (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Yessica Flandez Flandez (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Maule (Cinco senadores)
- Ximena Rincón González (DEM.), Chile Grande y Unido
- Ian Mac-Niven Carlsson (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Hugo Rey Martínez (RN), Chile Grande y Unido
- Andrea Balladares Letelier (RN), Chile Grande y Unido
- Patricia Labra Besserer (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), Chile Grande y Unido
- Juan Castro Prieto (PSC), Cambio por Chile
- Camila Ester Soto Rodríguez (PSC), Cambio por Chile
- Felipe Segundo González López (PSC), Cambio por Chile
- Ignacio Urrutia Bonilla (REP.), Cambio por Chile
- Cristian Vial Maceratta (IND. REP.), Cambio por Chile
- Pablo Andrés Catalán Ramírez (PNL), Cambio por Chile
- Paulina Eugenia Vodanovic Rojas (PS), Unidad por Chile
- Sixto González Soto (PC), Unidad por Chile
- Beatriz Sánchez Muñoz (FA), Unidad por Chile
- Ricardo Lizama Soto (PPD), Unidad por Chile
- Juan Carlos Figueroa Urrutia (DC), Unidad por Chile
- Alexis Edgardo Sepúlveda Soto (PR), Unidad por Chile
- Kim Gutiérrez (AVP), Alianza Verde Popular
- Carlos Ravera (AVP), Alianza Verde Popular
- Mario Antonio Campos Rojas (PDG), Partido de la Gente
- Claudia Andrea Sosa Flores (PDG), Partido de la Gente
- Paulina Miranda Barriga (PDG), Partido de la Gente
- Cecilia González Bello (PDG), Partido de la Gente
- Yenny Andrea Soto Avendaño (PDG), Partido de la Gente
- Felipe Augusto Durán Martínez (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Tomás Juan Bize Brintrup (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Alejandra Molina Tobar (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Luis Rojas Zúñiga (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Carla Fernández Riffo (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jaime Naranjo Ortiz (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
La Araucanía (Cinco escaños)
- Henry Leal Bizama (UDI), Chile Grande y Unido
- Jorge Andrés Luchsinger Mackay (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Carola Del Carmen Elgueta Fernández (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Mónica Lagos Meier (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Jorge Rathgeb Schifferli (RN), Chile Grande y Unido
- Miguel Becker Alvear (RN), Chile Grande y Unido
- Vanessa Kaiser Barents-Von Hohenhagen (PNL), Cambio por Chile
- Cesar Augusto Vargas Zurita (PNL), Cambio por Chile
- Anita Pilar de Arzumendi Cifuentes (PSC), Cambio por Chile
- Pablo Hernán Becker Vásquez (PSC), Cambio por Chile
- Ruth Hurtado Olave (REP.), Cambio por Chile
- Rodolfo Carter Fernández (IND. REP.), Cambio por Chile
- Francisco Huenchumilla Jaramillo (DC), Unidad por Chile
- Elisa del Carmen Loncón Antileo (IND. PC), Unidad por Chile
- Ricardo Celis Araya (IND. PPD), Unidad por Chile
- Eugenio Tuma Zedán (IND. PL), Unidad por Chile
- Ronald Ariel Kliebs Yáñez (PS), Unidad por Chile
- Cristián Epuin Brevis (PR), Unidad por Chile
- Viviana del Carmen Manríquez Mora (PDG), Partido de la Gente
- Juan Francisco Madariaga Méndez (PDG), Partido de la Gente
- Pamela Gladys Correa Quezada (PDG), Partido de la Gente
- Marisel Pedreros Venegas (PDG), Partido de la Gente
- Aucán Huilcamán Paillama (IND. PEV), Partido Ecologista Verde
- Jal Yjadé Évila (PEV), Partido Ecologista Verde
Aysén (Dos escaños)
- Manuel Benito Anabalón Jeldres (IND. PSC), Cambio por Chile
- Belén Oyarzún Eihhorst (REP.), Cambio por Chile
- Felipe Andrés Henríquez Raglianti (IND. PNL), Cambio por Chile
- Ximena Órdenes Neira (IND. PPD), Unidad por Chile
- Tomás Caleb Laibe Sáez (PS), Unidad por Chile
- Rodrigo Araya Morales (FA), Unidad por Chile
- Miguel Ángel Calisto (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Eugenio Canales Canales (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jorge Avello Moll (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
