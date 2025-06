Cuenta Pública 2025: Boric admite error de diagnóstico al inicio de su gobierno

Un beso con la mano le lanzó el Presidente Gabriel Boric a su pareja, Paula Carrasco, quien estaba en la tribuna, al hacer una referencia a las políticas de infancia en su última cuenta pública ante el Congreso Pleno.

“Hoy les hablo a las niñas y niños de Chile. A los de Michilla y a los de Puerto Williams, a los de Lonquimay y a los de San Pedro de la Paz, que esta semana en la Boca Sur fueron golpeados por una violencia inaceptable que no quedará impune. Le hablo a la Violeta del futuro próximo. Sueñen, jueguen, exprésense”, dijo el Mandatario aludiendo a su hija Violeta, próxima a nacer.

Carrasco, con casi nueve meses de embarazo, participaba por primera vez en esta ceremonia y su presencia con tal avanzado estado de gravidez fue uno de los principales temas de interés mediático de la jornada.

Sin embargo, en plano estrictamente político, el Mandatario se encargó de hacer su principal reflexión al inicio de su cuenta pública.

En su discurso, que duró dos horas y 31 minutos, admitió que su gobierno tuvo al inicio un diagnóstico errado respecto de las fuerzas que tenía para avanzar con su plan de reformas.

“¿Cómo valorar los logros alcanzados sin caer en la autocomplacencia, reconocer tropiezos y errores sin ser derrotista, asumir los cambios de timón cuando fue necesario hacerlos, e identificar los desafíos pendientes con decisión, pero sin voluntarismo? (...) Estas son preguntas que me hacía mientras preparaba esta cuenta”, dijo Boric, quien agregó que eran “preguntas difíciles”, pero que pretendía abordarlas en su discurso con “humildad, firmeza y honestidad”.

Comentó que asumió su mandato después de una de las movilizaciones más grandes de la historia reciente de Chile y luego de una pandemia “que trastocó las prioridades de todos los gobiernos del mundo”.

Reiteró que el estallido social de 2019 fue la expresión de un legítimo malestar acumulado, pero que “hubo episodios de violencia inaceptable (...), como la quema del Metro, la destrucción de patrimonio público y privado y la agresión a Carabineros”.

No obstante, agregó que como respuesta por parte del Estado “se cometieron graves e inexcusables violaciones a los derechos humanos”.

Si bien discrepó de quienes consideran que los procesos constituyentes posteriores fueron un fracaso, admitió que “en lo que respecta a nuestro gobierno, hubo señales anticipatorias que no supimos leer con claridad”.

“El resultado de la primera vuelta y la elección parlamentaria que estableció que las fuerzas progresistas serían minoría en el Congreso por los siguientes cuatro años, no fueron analizadas como correspondía. Tuvo que ocurrir el primer plebiscito de salida para dejarnos en claro que no bastaba con las convicciones y la voluntad de cambio para gobernar, que era necesaria una mejor síntesis entre generaciones y proyectos progresistas. Hubo que ajustar el rumbo”, dijo el Mandatario, en lo que parecía ser una interpelación especial a su propio sector político.

Boric añadió que haber ajustado el rumbo con otras prioridades (por ejemplo, seguridad) y haber incorporado “al corazón del gobierno a otras fuerzas políticas con las que antes habíamos antagonizado”, en referencia al PS y al PPD, no eran “una claudicación” para su grupo político de origen (el Frente Amplio).

“Una de las virtudes de nuestro gobierno fue precisamente ser capaz de ajustar sus prioridades sin abandonar sus principios y ensanchar su espacio de alianzas para hacer posibles las transformaciones. ¿Hemos logrado todo lo que queríamos con la profundidad que queríamos? No, pero hemos avanzado en esa dirección atendiendo a las condiciones en que nos tocó gobernar y a la correlación de fuerzas no solo del Congreso, sino de todo el espectro social", comentó.

Relató que en su momento el Frente Popular (coalición liderada por radicales en la primera mitad del siglo XX) y la Concertación tuvieron que ceder para lograr avances.

“Hoy nos tocó a nosotros ponderar nuestras aspiraciones para conseguir avances concretos y tangibles para el pueblo de Chile. La reforma de pensiones, que por 10 años había resultado infructuosa, es quizás el mejor ejemplo de ello. Y ese es justamente el arte de la política democrática. Ser capaces de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto en torno a un bien común compartido”, señaló.

Las palabras del Mandatario, si bien parecían ser una crítica al diseño con el que llegó el frenteamplismo al poder, que en su momento intentó desplazar a las antiguas fuerzas progresistas de la Concertación, también eran eco de una “síntesis” (resumen de una reflexión colectiva en la jerga política de la izquierda) extendida en el propio Frente Amplio, partido que hoy es uno de los principales promotores de una lista de unidad desde el PC a la DC, incluyendo a las colectividades del Socialismo Democrático.

Luego de esta reflexión, el Mandatario dio paso a la exposición de su hoja de ruta para lo que queda de mandato, que dividió teóricamente en base a tres puntos: seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica-medioambiental.

Punta Peuco “tal como lo conocemos”

En su intervención, trató de apegarse a un tono conciliador y no confrontacional con la oposición, haciendo solo referencias indirectas a sus detractores más duros. Incluso, en los temas más conflictivos -que la oposición interpretó como guiños y concesiones del Presidente “a su barra brava”-, Boric se cuidó de equilibrar y moderar sus palabras.

Por ejemplo, al hacer un comentario del proyecto de aborto legal, que ingresó la semana pasada, pero que recién este lunes se dará cuenta en la sala de la Cámara, el Mandatario simplemente hizo un llamado a no bloquear la discusión. Si bien el hecho motivó -al igual que en 2024- que algunos legisladores opositores, como Johannes Kaiser (libertario) abandonara el Salón de Honor del Congreso, Boric ignoró el desaire y no apuntó a quienes salieron del lugar, a diferencia del año pasado en que se enfrascó en una discusión particular con el diputado Sergio Bobadilla (UDI).

En otro de los hitos del discurso, el Presidente anunció el fin del penal especial de Punta Peuco “tal como lo conocemos”, debido a que el recinto hasta hoy solo recibe a ex militares y exagentes condenados por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura.

Si bien el anuncio molestó a la oposición, al punto que la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, comentó que revertiría la medida si es elegida Presidenta, en términos prácticos, aun cuando Punta Peuco se convierta en una cárcel normal, es altamente probable que los exuniformados permanezcan en el lugar, con la diferencia que tendrían que convivir con reos condenados por delitos comunes o por crímenes no vinculados a temas políticos.

“No existe justificación para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición de especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a personas, según los requerimientos de gendarmería”, dijo el jefe de Estado, quien aplaudió que en su momento Sebastián Piñera, por razones similares, cerrara el penal Cordillera, que albergaba a exuniformados y estaba ubicado dentro de un recinto militar.

En todo caso, esta solución de Boric-motivada también por el hacinamiento carcelario y el envejecimiento de la población penal, que probablemente incidirá en que Punta Peuco tenga que convertirse en una cárcel para adultos mayores, tanto civiles como exmilitares-, distaba de la medida más drástica que habría sido cerrar el penal.

La mención de Punta Peuco fue uno de los temas más aplaudidos del discurso, básicamente por la reacción de los parlamentarios de izquierda, que a esas alturas ya eran mayoría en el salón debido a las ausencias de legisladores de derecha.

Relaciones comerciales con Israel

Sin embargo, el punto más ovacionado, pero también uno de los más criticados fueron las medidas contra Israel.

La antesala de la cuenta pública estuvo marcada por presiones del oficialismo para romper relaciones diplomáticas con ese país, debido a las últimas acciones militares en Gaza, que el mismo Presidente calificó como actos de “genocidio y de limpieza étnica”.

A ello se sumó una carta del diputado Luis Cuello (PC) y del senador Francisco Chahuán (RN), quienes le pidieron al Presidente hacer un minuto de silencio por las víctimas palestinas.

Esa tensión previa llevó al embajador israelí, Gil Artzyeli, a restarse de la cuenta pública.

No obstante, Boric optó por un camino menos severo que romper lazos diplomáticos y anunció el corte de las relaciones comerciales con Israel.

“He decidido que es de toda justicia patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. Además, he instruido a la ministra de Defensa (Adriana Delpiano) que a la brevedad me presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa que nos permita dejar de depender de la industria israelí”, comentó el Presidente.

“Respaldamos la propuesta adoptada por el gobierno de España de decretar un embargo de armas al gobierno de Israel”, dijo el Mandatario, quien para marcar un estándar parejo a nivel internacional criticó las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua y de Hamas, al tiempo que demarcó que su reclamo no era contra el pueblo de Israel.

“Los invito a todos a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno, un gobierno genocida, no el pueblo de Israel. Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces, no aceptamos empates ni elegir entre barbaries. Condenamos categóricamente el terrorismo de Hamas y exigimos la liberación de los rehenes que aún tienen en cautiverio”, añadió.

En otros anuncios, el Presidente se comprometió en enviar una reforma política complementaria para combatir la fragmentación del Congreso. También adelantó la urgencia para el proyecto de sala cuna, la expansión del Metro de Santiago, la incorporación de tres nuevas condiciones al Sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), una iniciativa legal para facilitar la fertilización asistida y una mejora a los subsidios de empleo.

En materia económica, dijo que “un buen gobierno no es sólo aquel que muestra números de cumplimiento” y valoró acuerdos pasados como la ley de 40 Horas, el aumento de salario mínimo y la reforma previsional, de la que dijo que era una muestra de “una buena política, hecha por todos, casi todos”.