De la Fuente pone presión a futuro gobierno de Kast por Bachelet: “Sería muy miope no apoyar esta candidatura”

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, puso presión al futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast por el eventual respaldo a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Esto, medio de los cuestionamientos surgidos desde la actual oposición a la decisión del Presidente Gabriel Boric de formalizar la nominación de la ex jefa de Estado al organismo multilateral, en conjunto con Brasil y México.

Hay voces de la derecha, incluso, que han hecho un llamado al mandatario electo para que quite el respaldo a Bachelet y otros que han puesto en duda sus credenciales para dirigir la máxima institución de la diplomacia internacional.

En diálogo con T13 Radio, De la Fuente fue consultada por la incertidumbre que se cierne sobre el futuro de la candidatura de la dos veces presidenta de Chile, luego que Kast optó por dejar la decisión para después del 11 de marzo, cuando asume la máxima magistratura del país.

“No nos quisiéramos poner en ese escenario”, dijo la subsecretaria de RR.EE., una postura que ya había manifestado el canciller Alberto van Klaveren días atrás ante la misma consulta.

Luego, la autoridad se explayó: “ Sería muy miope, en la práctica, no sería una cosa recomendable no poder apoyar esta candidatura hacia el futuro. Y creo que eso habla también de la política exterior, lo que uno espera. Lo que yo creo que es muy importante en esta práctica, es que una mirada de Estado se imponga frente a estas consideraciones que son propias de la rencilla política, sin duda”.

“Lo más relevante, me parece, es tener una mirada de Estado que se proyecta hacia el futuro y que proyecta por lo demás algo que es un activo bien relevante en países como los nuestros, que es la confianza y la credibilidad, porque finalmente tenemos esta mirada de Estado que permite proyectar más allá de los gobiernos lo que han sido los principios de nuestra política exterior”, remarcó.

Sobre las credenciales de la expresidenta Bachelet, dijo: “Cumple con todos los requisitos para poder ser una muy buena secretaria general (de la ONU). Además, por su propia trayectoria, entiende bien los desafíos que tiene Naciones Unidas hoy en día, que por supuesto el sistema multilateral requiere también una reflexión muy profunda, a propósito de lo que hemos visto en el mundo”.