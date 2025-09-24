SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

De Londres a París: Carolina Tohá dará charlas en Europa y toma distancia de presiones para sumarse al comando de Jara

Aunque la excandidata fue clara en señalar que no tendrá un rol formal en el equipo de la abanderada oficialista, en el comando continúan las solicitudes para que cambie de opinión. Por ahora, ella alista charlas sobre seguridad y política

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
Fotografía Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

A casi tres meses de la elección primaria que posicionó a Jeannette Jara (Partido Comunista) como la candidata presidencial de toda la alianza oficialista, Carolina Tohá, quien enfrentó una dura derrota, ha comenzado a salir de su enclaustramiento político.

Primero participó de un encuentro con candidatas al Congreso del Partido Liberal. Luego, el miércoles de la semana pasada, tuvo una sorpresiva aparición en el lanzamiento de campaña de Jara. Ahora, a esa breve lista de hitos desde la elección del 29 de junio se suma un periplo de trabajo a Europa

El 1 de octubre, la exministra del Interior se subirá a un avión con rumbo al viejo continente. Lo hará para participar de charlas en las universidades London School of Economics, en Reino Unido, y Sciences Po Paris, Francia. Los temas a abordar son seguridad y el proceso político chileno. El exministro Andrés Velasco, junto a un grupo de académicos, fue quien la invitó a la primera casa de estudios.

Con Tohá fuera del país hasta el 13 de octubre, la inquietud entre los partidos que respaldan la candidatura de Jara promete aumentar. Sobre todo al interior Socialismo Democrático, la coalición que integran el Partido Socialista (PS) y el Partido Por la Democracia (PPD) que llevó a la exalcaldesa como candidata a la primaria.

Entre ellos es extendida la postura de que Tohá debería tener un rol activo en la campaña. No se conforman con los gestos y guiños que ha protagonizado, sino que esperan que se ponga a disposición de lo que la abanderada necesita para reforzar su despliegue a menos de dos meses de la primera vuelta.

La inquietud aumentó la semana pasada, luego de que la propia Tohá, en el lanzamiento de campaña de Jara, reconociera que no pretende asumir ningún rol formal en el comando, aunque mostró disponibilidad a colaborar en algunos temas puntuales.

No voy a tomar roles formales en la campaña, pero voy a apoyar y he estado haciéndolo todo este tiempo de otras maneras”, dijo Tohá en el evento, en línea con lo que ella misma sostuvo al día siguiente de la primaria: “En lo personal, se abre un tiempo para estar fuera de la primera línea”.

Si bien algunos dirigentes del Socialismo Democrático aseguran entender que Tohá pretenda estar un tiempo fuera de la primera línea, debido a la magnitud de la derrota -Jara obtuvo un 60% de las preferencias y ella tan solo un 28%-, también sostienen que, en consideración de que la carrera presidencial se ha puesto cuesta arriba para la extitular de Trabajo, es urgente que Tohá asuma un rol.

Leonardo Cubillos, uno de los integrantes del comité estratégico de Jara, así lo hizo ver. En entrevista con La Tercera, el timonel del Partido Radical planteó que “uno puede entender que la derrota es dura, pero Tohá tiene una responsabilidad en la campaña, esperemos que esté a la altura en el futuro de cumplir con aquello. Hay un 28% que pide que esté, cuatro partidos estuvimos detrás de ella. Ella no puede hacer caso omiso de aquel respaldo y, por lo tanto, tiene un rol que cumplir. Esperamos que lo cumpla“.

Como él, hay más voces -integrantes del comando de Jara- que piden a la exministra del Interior tener un rol en la campaña tras su último “no”.

Por ejemplo, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, una de las voceras del comando de Jara, dijo que “sin duda la figura de Carolina Tohá es muy importante para la campaña, para poder aglutinar un sector de la centroizquierda que ella representa en forma natural. Y bueno, entre ambas, entre Jeannette Jara y Carolina Tohá, tendrán que conversar para ver en qué minuto y en qué forma se puede incorporar a la campaña”.

En tanto, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), otro de los voceros, planteó que “la incorporación, el apoyo de Carolina Tohá, así como el de todos los demás actores relevantes dentro de lo que es el progresismo y el oficialismo, viene muy bien”.

Jara ha transmitido a su círculo que ella es de la idea de no presionar a Tohá. Aunque la recibiría con los brazos abiertos en el comando si es que la exministra del Interior quiere entrar, la abanderada, en consideración de lo dura que fue la derrota para la exalcaldesa, quiere evitar forzar su integración y respetar su tiempo fuera de la primera línea política.

Más sobre:Elecciones 2025La Tercera PMPolíticaCarolina ToháJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

Por solicitud del Minsal: el desconocido pronunciamiento del Cavei ante nuevo medicamento contra el virus sincicial

El nuevo protocolo de Carabineros con medidas de protección para que sus funcionarios denuncien casos de corrupción

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”
Chile

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio
Negocios

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Multigremial Nacional se suma al llamado de formalizar a inmigrantes irregulares en Chile

José Antonio Kast y ajuste fiscal de US$ 6.000 millones: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo”

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP
El Deportivo

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup

La increíble recuperación de Lucas Di Yorio que lo tiene peleando por un puesto para la revancha de la U con Alianza Lima

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky
Mundo

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?