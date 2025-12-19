Desbordes cuestiona dichos de la ministra Orellana y pide que “no le falte el respeto” a quienes valoran el rol de la Primera Dama

Durante la mañana de este viernes, el alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó en duros términos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), quien criticó un eventual retorno del rol de Primera Dama en el Gobierno de José Antonio Kast.

“Yo lo único que le pediría, con todo el respeto por su cargo ministerial, que ella, a su vez, respete el cargo de Ministra de Estado y se dedique a trabajar estos tres meses, preparar la entrega (del cargo), no le falte respeto a la mayoría de los chilenos y chilenas que creemos que el rol de la Primera Dama es importante”, mencionó Desbordes.

Según agregó, Desbordes el cargo “no es un invento nuestro, es algo que funciona de manera normal en Estados Unidos, Francia, etc.”, apuntando que “yo creo que la ministra tiene todo el derecho a tener su opinión personal, pero desde el cargo en que está, al emitir este tipo de comentarios, la verdad es que no le hace ninguna ayuda, ni al cargo que ella está investida hoy día, ni a lo que piensa la enorme mayoría de los chilenos”.

"Yo le pediría a la ministra Orellana que se dedique a entregar el cargo en los tres meses que le quedan, y no a generar polémicas que la verdad es que no conducen a nada", señaló.

En la misma línea, Desbordes apuntó que el mandatario “está en otra actitud, el Presidente Boric está en una actitud que es la que corresponde”.

Lo mismo apuntó sobre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señalando que está “en la actitud de Estado que corresponde”. “Yo me quedo con esa actitud, y no con la de la ministra Orellana”, expresó.

Gobierno de Kast

En la ocasión Desbordes además abordó la conformación del Gobierno de José Antonio Kast, señalando que “nosotros tenemos que respetar la decisión presidencial” y que "no hay que caer bajo ningún punto de vista es en el cuoteo o cosas por el estilo”.

“Las chilenas y chilenos quieren que los mejores ocupen los cargos, y no que lo ocupe alguien porque le tocó la cuota al partido ni nada por el estilo”, agregó.

Desbordes además apuntó que no ve “a los partidos de Chile Vamos, ni tampoco al Presidente de la República con una actitud así, así que tenemos que darle total libertad al Presidente para armar sus equipos, y nosotros, por supuesto, como hemos acordado, ponernos a disposición para lo que él necesite”.

Finalmente, Desbordes también abordó la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas apuntando que “mi opinión personal es que sería un logro para Chile (...) pese a que estamos en veredas distintas desde el punto de vista político”.

“Esto no es un tema político-partidista local, es un tema de Estado, y en ese contexto, yo, en lo personal, creo que sería un tremendo orgullo para Chile”, añadió enfatizando que “la decisión la tiene que tomar el presidente con todos los antecedentes sobre la mesa, y yo respetaré la decisión que él tome.