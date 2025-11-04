Desbordes sostiene apoyo a Álvaro Carter y arremete contra presidente de RN: “Le falló el tino político al levantar esta polémica”

Continúa la polémica al interior de Renovación Nacional (RN), luego que el alcalde de Santiago y expresidente de la tienda, Mario Desbordes, oficializara su apoyo al candidato republicano Álvaro Carter para ocupar un cupo en la Cámara de Diputados por el distrito 12, en desmedro de la diputada Ximena Ossandón, quien aspira a la reelección en esa zona.

La situación generó molestia en el timonel de RN, Rodrigo Galilea, quien anunció medidas disciplinarias para el jefe comunal, asegurando que “lo que corresponde” es que los antecedentes “se pongan a disposición del Tribunal Supremo”.

Tras participar en un conversatorio organizado por la Universidad San Sebastián sobre la seguridad en el barrio Meiggs, Desbordes se refirió nuevamente a la molestia de su partido, y apuntó contra la directiva del mismo.

“El presidente del partido está en una región donde su candidata a senadora, la secretaria general, Andrea Balladares, está haciendo campaña codo a codo con un candidato de Evópoli", sostuvo, a propósito de un afiche de campaña del diputado Evópoli Jorge Guzmán -quien apuesta a la reelección en el Maule- junto a Balladares.

En esa línea, señaló: “Así que yo le pediría al presidente del partido que se preocupe por su casa primero, por lo que pasa en su zona (Región del Maule), antes de estarse preocupando de otros lugares, y luego que no genere polémicas artificiales ”, sostuvo.

En esa línea, señaló que, a su parecer, le “falló ahí el tino político al presidente del partido al levantar esta polémica”.

Junto con ello, remarcó que el apoyo a Carter no significa una inclinación hacia el Partido Republicano. “Yo respeto el proyecto republicano, pero no es el mío”, sostuvo, reafirmando su apoyo a la candidata Evelyn Matthei.