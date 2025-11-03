Desbordes desata la furia de la directiva RN: apoyo a Álvaro Carter reabre disputa interna por el control del partido

De izquierda a derecha: Paola Romero, candidata a diputada por el D12 por RN; Álvaro Carter, actual diputado por el D12, a la reelección por el Partido Republicano; Mario Desbordes, alcalde de Santiago; Ximena Ossandón, candidata a diputada por el D12 por RN, aspira a la reelección y vicepresidenta del partido; y Rodrigo Galilea, timonel de la colectividad.

Fue el exconvencional constituyente Manuel José Ossandón Lira -hijo del presidente del Senado y sobrino de la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón- quien compartió el video de apoyo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), al aspirante a la reelección por el Partido Republicano en el distrito 12, Álvaro Carter.

“¿Desbordes republicano?“ , escribió en el grupo de WhatsApp “Los 322 de RN”, que congrega distintos militantes y autoridades del partido.

El registro comenzó a circular a primera hora de este lunes y desató inmediatas reacciones en el partido. La acción dejó en una posición incómoda a Ximena Ossandón, principal apuesta de la colectividad en la zona.

El primero en salir a manifestar su molestia de forma pública fue nada menos que el mandamás de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, quien sinceró que se enteró del “apoyo cruzado” segundos antes de iniciar una entrevista matutina en Radio Infinita.

“Es una falta de consecuencia y de lealtad política apoyar a personas que no están ni siquiera compitiendo dentro del pacto en que está RN", señaló.

Más tarde, Galilea profundizó en sus dichos y anunció medidas disciplinarias para el jefe comunal y extimonel.

“Es inesperado para el partido, personalmente lo encuentro una noticia triste, y lo que corresponde de acuerdo a los estatutos del partido es que todos esos antecedentes se pongan a disposición del Tribunal Supremo, que será la entidad que defina qué hacer, cómo reaccionar y qué medidas tomar frente a un caso como este”, precisó a la salida de la reunión en el comando de Evelyn Matthei.

El timonel RN, Rodrigo Galilea. MARIO TELLEZ

El quiebre interno que se precipitó tras la acción de Desbordes da cuenta una disputa mucho más profunda dentro del partido : el alcalde ha sido firme opositor de varias de las decisiones de la actual directiva, liderada por Galilea y la secretaria general -hoy candidata al Senado por el Maule- Andrea Balladares.

Su “lote” -liderado por el jefe comunal, la senadora Paulina Núñez y el exministro y extimonel Cristián Monckeberg, autodenominado “Derecha Social”- ha cuestionado en más de una ocasión a la mesa, lo que ya anticipa una ruda competencia en las elecciones internas, la que podría tener lugar en diciembre, enero o marzo del próximo año.

Uno de esos desacuerdos fue la postulación de la compañera de lista de Ximena Ossandón, la candidata a diputada Paola Romero. Antes de su nominación definitiva, se le sindicó como “octubrista” por distintas opiniones emitidas en sus redes sociales durante el último gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

En declaraciones a La Tercera, Desbordes justificó su apoyo a Carter precisamente a raíz de ese impasse con la directiva.

“Conozco a Álvaro Carter hace años, fuimos diputados juntos (...). No es nada contra Ximena Ossandón, ella también es una buena diputada, una tremenda líder. Lo que sí me parece grave y es responsabilidad directa de la directiva nacional, que debe responder ante el Tribunal Supremo, es que hayan llevado de compañera de lista a una candidata de izquierda, abiertamente de izquierda", replicó.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Y agregó: “La irresponsabilidad de Rodrigo Galilea y su directiva mantuvo a una candidata de izquierda. El riesgo de que salga arrastrada me parece que es muy alto y por lo tanto no nos podemos permitir eso. Si ella llegara a ser diputada, esto sería extraordinariamente peligroso (...). Aprovecho de decir que mi candidata presidencial sigue siendo Evelyn Matthei”.

En horas de la mañana de este lunes, Ossandón intentó contactarse con Desbordes por teléfono apenas supo del video. No lo logró, aunque más tarde sí intercambiaron mensajes de WhatsApp . En esa comunicación, el jefe comunal le entregó la misma explicación que ya ha hecho pública.

Más tarde, la diputada señaló que “no podemos decir que nunca esperé un video de ese tipo, pero efectivamente lo que nos une con Mario Desbordes hoy es que ambos estamos apoyando a Evelyn Matthei. Lo demás se lo vamos a dejar a las personas de nuestro distrito, sobre todo a la gente de La Florida, que sabe perfectamente quién ha sido la diputada que ha estado en terreno".

Las fricciones Desbordes-Balladares

En el debate interno con la directiva Desbordes también ha arremetido contra la secretaria general.

A inicios de octubre el alcalde de Santiago hizo un llamado de atención, a propósito de un afiche de campaña del diputado Evópoli Jorge Guzmán -quien apuesta a la reelección en el Maule- junto a Andrea Balladares.

Esa polémica se reavivó hace algunos días , tras la difusión de un registro que compartió la candidata al Senado en una actividad con Guzmán y los senadores de Evópoli Luciano Cruz-Coke y Felipe Kast. Y es que ese partido definió institucionalmente apoyar a Balladares, dado que no compiten en la zona por un escaño en la Cámara Alta.

En distintos espacios partidarios, el alcalde de Santiago ha apuntado a que la candidata al Senado no estaría dando su respaldo a las cartas de RN que aspiran a la Cámara Baja: el independiente Baldemar Higueras y el militante de la tienda Ariel Amigo, deslizando -incluso- la idea de pedir su renuncia a la mesa.

En respuesta, la secretaria general ha explicado a la interna que se ha desplegado tanto con Guzmán como con Higueras, señalando que existe material de campaña con ambos. Pero que el caso del candidato Amigo es particular, pues él le habría manifestado desde un inicio que no haría campaña con ella, argumentando que su carta al Senado es el actual diputado Hugo Rey.

La secretaria general Andrea Balladares. Andres Perez

A propósito de la discusión que se abrió en el chat “Los 322 de RN” por el apoyo de Desbordes a Carter, la vicepresidenta del partido y candidata a diputada por el distrito 5, Giannina González, no tardó en sumar un nuevo antecedente.

“Cuando Mario vino a mi región (Coquimbo), siendo dos candidatos a diputado, no quiso hacer agenda conmigo. La verdad sé que represento a mi mesa nacional con la que él tal vez tiene diferencias, pero soy RN hace más de 20 años y creo que el respeto no se puede perder nunca”, escribió.

Hace algunas semanas también hubo controversia por el apoyo del propio Desbordes a Mario Olavarría, militante de la UDI, exalcalde de Colina y hoy aspirante a la Cámara de Diputados en el distrito 8. Esto, en desmedro de la exseremi de Salud Rosa Oyarce, la apuesta fuerte del partido a la Cámara en dicho distrito.

En el encendido intercambio, el abogado y parte de la comisión política Marcelo Brunet intentó poner paños fríos. “Los llamo a no perder un minuto más en esta discusión (...). El trato adecuado no se puede perder entre nosotros, ni siquiera para querer salir en La Tercera con alguna filtración”, selló.